Leonardo Chumatschko no es socio ni conoce a Javier Bertucci #1Oct

La demanda que introdujo Leonardo Chumatschko contra el dirigente político y pastor evangélico Javier Bertucci no fue por la desintegración de una sociedad mercantil, sino por la compra de un apartamento en forma ilegal.

La confusión surgió por unas declaraciones dadas por el diputado Macario González, quien según Chumatschko se retractó al recibir los informes.

Chumatschko explicó que todo se debió a que su exesposa Ingrid Samar López vendió con su cédula de identidad soltera, en noviembre del año pasado, un apartamento, en Guataparo, Valencia, a Bertucci. Pero, el inmueble forma parte del patrimonio familiar, que debía ser repartido tras el divorcio.

Bertucci pagó con un cheque a nombre de una iglesia evangélica en Barquisimeto y hoy ese inmueble es su vivienda.

El juicio de la venta ilegal se tramitó en Barquisimeto y el tribunal congeló todos los bienes de Bertucci e incluso le prohibió el uso de tarjetas de crédito y débito. Dadas las influencias que tiene el político logró evadir las sanciones tribunalicias.

Chumatshko afirmó no tener amistad, ni conocer, ni tratar a Bertucci. No puede por tanto haber sido su socio. Y el juicio prosigue porque se trata de un caso muy delicado, ya que el político y supuesto pastor evangélico hizo una negociación totalmente ilegal, máxime cuando pagó con un cheque de una iglesia, no para el uso de ésta sino para su propio beneficio personal.