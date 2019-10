OPINIÓN Se busca un emprendedor: Los 24 pasos para emprender con éxito #1Oct

“El espíritu emprendedor no es sólo un modo de pensar, sino también un conjunto de habilidades. “

Mitch Kapor (fundador de “Lotus Development Corporation”)

Según el libro de Bill Aulet “Emprendimiento Disciplinado” existen 24 pasos para una Startup de éxito.

Dichos pasos son:

0- Arranque

1- Segmentación del mercado

2- Selección de un nicho de mercado

3- Construir y finalizar un perfil del usuario ( cliente )

4- Calcular el tamaño total del mercado potencial para el nicho de mercado

5- Perfil del cliente potencial del nicho de mercado

6- Determinar el ciclo de vida completo

7- Alto nivel de especificación del producto

8- Cuantificar la propuesta de valor

9- Identificar sus próximos 10 clientes

10- Define tu núcleo

11- Traza tu posición competitiva

12- Determinar la unidad de la toma de decisiones del cliente

13- Diagramas el proceso de adquisición del comprador

14- Calcular el tamaño total del mercado potencial para los próximos mercados

15- Diseño del modelo de negocio

16- Establecer tu marco de precios

17- Calcula el valor del tiempo de vida de los clientes logrados

18- Diagramar el proceso de venta para lograr un cliente

19- Calcula el costo para adquirir un cliente

20- Identifica las suposiciones claves

21- Contrasta las suposiciones claves

22- Define el producto mínimo viable del negocio

23- Demuestra que ” los perros comerán la comida de perro

24- Desarrolla un plan de producto

Según Mitch Kaper, los 24 pasos presentan un proceso práctico, para canalizar el espíritu creativo y maximizar las posibilidades de éxito.

Definitivamente, estos pasos son útiles para cualquier tipo de empresa, para algunas los mismos ocuparán pocas páginas, para otras muchas, pero lo que sí está claro, es que sin un buen conocimiento de nuestro posibles clientes, su cantidad, sus gustos, su ubicación , etc y por otro lado las características del producto, sus posibilidades, valores, etc, mejor es no seguir hacia adelante. Es preferible volver hacia atrás en las etapas, que continuar con dudas o incertezas, que harían no factible el proyecto y su seguro fracasó.

