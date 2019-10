Historiador Guillermo Morón: Un disparate cambiar el nombre a la parroquia Juan de Villegas #2Oct

Históricamente no se tiene conocimiento de las supuestas luchas que haya tenido una indígena, de nombre Ana Soto, contra Juan de Villegas u otro de los conquistadores que pasaron por estas tierras, según el Dr. Guillermo Morón, autor de la Historia de Venezuela, y más de veinte obras.

Elimpulso.com le expuso que en estos momentos se está organizando en Barquisimeto, por decisión de la alcaldía de Iribarren, llevar a cabo un referéndum. para cambiar el nombre de la parroquia Juan de Villegas por el de guerrera Ana Soto. Esta decisión no es novedosa. En el 2004, el denominado Tribunal Popular de la Pachamama, entre los cuales se encontraba el exviceministro de planificación chavista Roland Demis Boulton, juzgó a Cristóbal Colón e hizo rodar su estatua que formaba parte del conjunto artístico del escultor Rafael Cova, en Caracas.

Hace ya algunos años le cambiaron el nombre al cerro El Ávila por el de Waraira Repano. Al panteón nacional llevaron hace 18 años los restos simbólicos del cacique Guaicaipuro, a quien se le declaró día nacional el 8 de diciembre. A la autopista Rafael Caldera, entre San Felipe y Barquisimeto, le cambiaron el nombre por el de cimarrón Andresote. Y el 16 de enero del 2011, colectivos y educadores descabezaron la estatua de Juan de Villegas en la plaza La Mora de Barquisimeto.

¿Tiene alguna explicación acerca de estas actuaciones por parte del régimen y sus partidarios?

-Ninguna explicación puede haber sobre todo eso. Son necedades. No tienen nada de sentido. Simplemente, son disparates.

¿Quién fue Ana Soto?

No sé.

-Pero, se ha venido diciendo que fue una guerrera, que luchó contra los conquistadores…

Históricamente , no puedo decir quién fue.

-Ya fue descabezada la estatua de Juan de Villegas que estaba en la plaza La Mora. ¿Qué le pareció ese descabezamiento?

-Ignorancia. No tienen la menor idea de lo que hicieron. Es posible que haya sido la expresión del desprecio a los conquistadores. Pero, sin éstos no existiríamos.

-¿Qué piensa de los juicios que se han hecho después de varios siglos a esos personajes como Cristóbal Colón o Villegas?

La historia no es inventada. Hacer eso son puras idioteces. Las cosas que ocurrieron no se pueden cambiar. Cada tiempo tiene características inherentes a las personas que han vivido en esas épocas.

-¿Y el cambio de nombres?

-No tiene sentido. Yo no sé cómo a esa gente no se les ha ocurrido cambiarle el nombre a Bolívar, porque éste pertenecía a la clase más rica de su época.

-Al parecer esa es una práctica comunista. A Volgogrado le cambiaron el nombre por ciudad de Stalin, Stalingrado.

No duró mucho tiempo ese cambio. Además, el comunismo desapareció. No hay comunismo en el mundo.

-Pero, en China, el régimen es comunista.

También desapareció en la China. Eso lo dicen los dueños del poder. El comunismo es un sarampión.

-¿Cómo ve la situación del país en este momento?

-Nada de lo que existe se va a modificar. La Asamblea Nacional es un organismo muerto: no legisla, no decide, no va a modificar la Constitución. Aquí no va a haber ningún golpe de Estado. Los militares están bien

¿Y el pueblo?

-Come lo que puede.