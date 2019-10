CEV: No ha habido interés por parte del gobierno para resolver la profunda crisis en Venezuela #3Oct

Es urgente encontrar soluciones realistas para superar la crisis en Venezuela, pero para ello es fundamental que haya interés, pero no ha habido voluntad por parte del gobierno, asegura el Director de Medios de la Conferencia Episcopal Venezolana, Pedro Pablo Aguilar, abogado y profesor universitario, al ser consultado en torno a la actual situación del país.

Precisó que en la CEV han mantenido una postura clara, definida, inclusive profética en relación con la situación del país, que coincide con la ´posición de la Santa Sede en el Vaticano, sobre la necesidad de que se encuentren soluciones urgentes para la situación que vive el país, afirmando que las cosas que se han dado y que han intentado hacerse hasta ahora, no han podido en ningún momento, y se evidencia en la situación que se vive, resolver los problemas de todos los venezolanos.

Recordó que así lo expresaba recientemente el presidente de la CEV, Monseñor José Luis Azuaje, al expresar que estos intentos de diálogo que realizó el gobierno hace pocos días, con grupos minoritarios de la oposición, no resolvían realmente los problemas y la preocupación de los venezolanos en estos momentos.

“Creo que la preocupación de la Conferencia Episcopal Venezolana, está justamente en la situación grave, crítica, que vivimos todos los venezolanos en estos momentos, por eso se insiste en la necesidad de una salida democrática, se ha insistido mucho en unas elecciones democráticas, libres, transparentes y que tengan las condiciones para que se puedan dar para encontrar una solución al bien común”, dijo Aguilar.

Señala que lo expresado por el El Vaticano y el Cardenal Parolín, en la reunión de la ONU, sobre el caso venezolano, es coincidente con la posición de la CEV, y es la necesidad de que las condiciones sean verdaderamente reales, que el diálogo no es para sentarse y dar tiempo para que las cosas vayan pasando, sino para tomar decisiones que vayan en pro del pueblo venezolano.

“Pero las condiciones definitivamente no han mejorado, nosotros vemos como en todas las barriadas dentro de nuestras diócesis, en cada lugar de trabajo en las parroquias, vemos con tristeza la realidad venezolana, no ha habido cambios y tampoco en la necesidad de que se solucionen, hay amenazas, allí se dicen cosas, luego se intenta volver a decir que se quiere dialogar, pero no ha habido un cambio y por eso la insistencia en la postura de la Iglesia en Venezuela, en comunión con el Papa Francisco, que tienen que darse las condiciones verdaderas y claras, para que pueda lograrse el cambio que necesita Venezuela”, aseguró el sacerdote.

Insistió en que El Vaticano y la Iglesia han sido claros, tiene que haber elecciones en Venezuela, con un CNE diferente, un REP depurado, la libertad de los presos políticos, de las personas encarceladas en estos momentos por distintas razones, que no han gozado de su derecho a la defensa, la apertura a la ayuda humanitaria, ya que es mucha la gente que está sufriendo en estos momentos, indicando que estas son las condiciones que mantiene la Iglesia venezolana y la Santa Sede para que el diálogo pueda darse.

Advirtió que siempre dentro de una crisis, es necesario e importante poder dialogar, pero para ello tiene que darse, que las partes puedan tener un verdadero interés en Venezuela, y aquí no ha habido voluntad para solucionar los problemas.