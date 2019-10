Diputado Carlos Paparoni denunció que Maduro otorgó más de un millón de dólares a la gerrilla colombiana #3Oct

El presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, anunció a través de su cuenta de Twitter, que este jueves 3 de octbre denunciaron ante el Congreso de Colombia, que Nicolás Maduro financió a la guerrilla colombiana que está en Venezuela, con $1.357.266.000 dólares.

Denunciamos hoy ante el #CongresoDeColombia que Nicolás Maduro ha financiado con $1.357.266.000 a la guerrilla en territorio venezolano, solo con el arco minero. #ParlamentosDeAméricaConVenezuela pic.twitter.com/I04GzijSbv — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) October 2, 2019

Además, el diputado difundió fotografías que, asegura, comprueban la presencia de grupos guerrilleros como las FARC y ELN en territorio venezolano.

Estas fotos son la prueba que grupos guerrilleros como la FARC y el ELN están en territorio venezolano con el consentimiento de Nicolás Maduros y sus funcionarios. #ParlamentosDeAméricaConVenezuela pic.twitter.com/S9H3yican2 — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) October 2, 2019

Frente al Congreso Colombiano, Paparoni expresó que “hoy denunciamos ante el mundo que Maduro ha financiado con USD 1.357.266 a la guerrilla en territorio venezolano. Mientras otros países, como Turquía y Cuba, siguen haciendo negocios con quienes hoy usurpan el poder y se aprovechan de la crisis que existe en Venezuela, otros se han puesto a la orden y se han sumado a esta lucha por la libertad. Y cuando digo libertad, no solo me refiero por elecciones justas y libres, por tener justicia en el país, porque se respeten los derechos humanos y no hayan más torturas ni presos políticos, la libertad también implica acabar con la corrupción y la existencia de este grupo de usurpadores que tiene azotado al país”.