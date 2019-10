Maduro: Es difícil encontrar una relación de amor y dignidad como la de Fidel y Chávez #3Oct

Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos no entiende el poder del “amor y dignidad” que existió entre Fidel Castro y Hugo Chávez.

Maduro destacó que lo que rodea al gobierno estadounidense son intereses son “supremacistas”.

“Es difícil encontrar en la historia una relación similar a la de entre Fidel Castro y Hugo Chávez. No importa las puñaladas que nos han dado los traidores, seguiremos adelante. El imperialismo no entiende la fuerza que mueve a Cuba y Venezuela, a ellos los mueve los intereses supremacistas, y a nosotros nos ven como menos, nos desprecian, pero no podrán nunca saber el poder y la fuerza que tiene el amor“, señaló.