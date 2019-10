VIDEO Alcaldía promete que habrá seguridad en las áreas públicas de Barquisimeto #3Oct

View this post on Instagram

Luis Jonás Reyes, alcalde del municipio Iribarren, estuvo presente este jueves 3 de octubre a horas del medio día en la avenida Venezuela con avenida Los Leones, donde se inauguró la plaza llamada "Carota, ñema y tajá", esto en honor a la célebre agrupación barquisimetana. Desde allí manifestó que representa un orgullo para él que haya una plaza con el nombre de esta agrupación, ya que considera que representan la idiosincrasia de los barquisimetanos, por lo cual deben ser valorados. Además, mencionó que su gerencia tiene el objetivo de rescatar áreas de la ciudad, con la intención de que los ciudadanos se sientan motivados de salir a la calle para disfrutar de lugares al aire libre. Para ello, acotó que habrá un comando de la policía municipal que estará al pendiente de una ruta por la zona del este. Por otra parte, Luis Jonás Reyes aseguró que el plan de bacheo que se ha llevado a cabo en el último mes en Barquisimeto representa un logro para su gestión, ya que se evidencia la mejora de las calles de la ciudad. Asimismo, acotó que continuará invirtiendo en el mantenimiento de diversas áreas. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Alcalde #Iribarren #Plaza #Noticias #información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #3Oct