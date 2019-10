Cavecol: Intercambio comercial entre Venezuela y Colombia cayó 47% en primer semestre 2019 #7Oct

Una caída del 47% experimentó el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, durante el primer semestre del 2019, acumulando una cifra de US$ 134 millones entre enero y junio de este año, en comparación con los US$ 250 millones del mismo período del año pasado, de acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE).

La información dada a conocer a través de la Cámara Venezolano Colombiana de Integración (Cavecol), indica que Durante el primer semestre del año 2019, las exportaciones venezolanas hacia el vecino país disminuyeron 61%, al ubicarse en US$ 28 millones, en comparación con los US$ 72 millones acumulados durante el mismo período del año 2018. Por otra parte, las importaciones de productos colombianos a nuestro país, cayeron 41% en el 2019 respecto al 2018, alcanzando una cifra de US$

106 millones.

Hasta el mes de junio del año 2019, entre los principales productos de origen venezolano exportados hacia Colombia, resaltan los pertenecientes a los siguientes capítulos del arancel de aduanas: Fundición, hierro y acero, aluminio y sus manufacturas; materias plásticas y manufacturas; productos químicos orgánicos; productos químicos inorgánicos, productos diversos de las industrias químicas y combustibles y aceites minerales y sus productos, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

En relación a las importaciones que realizó Venezuela desde Colombia hasta junio del 2019, se destacan a continuación los productos: materias plásticas y manufacturas, papel, Cartón y sus manufacturas; aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen; productos farmacéuticos, azúcares y artículos confitería; combustibles y aceites minerales y sus productos y aceites esenciales, perfumería, cosméticos.