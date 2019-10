Descripción del padre Herrera, cómo era Fernando Alban #8Oct

Mañana martes, a las 4 de la tarde, en la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela, será concelebrada una misa en memoria del concejal Fernando Alban, cuya muerte, acaecida bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), no ha sido esclarecida.

Los oficiantes serán el párroco universitario, Javier Fuenmayor; el titular de la parroquia San Alberto Hurtado, Alfredo Infante; y el anterior párroco universitario Raúl Herrera, quien fue amigo del fallecido concejal del municipio Libertador de Caracas.

Aunque el caso ha sido tipificado como un asesinato, el régimen dio una versión a través del ministro Néstor Reverol y otra, del fiscal general Tarek William Saab, en el sentido de que se había suicidado.

Hay que dejar muy claro que Fernando Alban era un hombre de fe católica, expresa el padre Herrera, párrroco de La Carucieña, entrevistado por El impulso.com. para de esa forma dudar de las versiones oficiales.

Inmediatamente nos refiere cómo era Alban, a quien conoció desde muy joven como estudiante y luego de haber egresado como abogado de la UCV. Presidía, dice, la comisión de Culto y Buen Vivir de la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. De ahí buscaba la manera de articular. con todas las religiones y credos. espacios para la reflexión en torno a la paz. Tuvo iniciativas como el otorgamiento del premio al “Buen Samaritano” a ciudadanos que estaban haciendo labor social calladamente, porque el bien es silencioso. Y sus relaciones con el nuncio apostólico, cardenal Aldo Giordano, revelaban la transparencia de su proceder. Igualmente con judíos, cristianos evangélicos, ortodoxos, buscaba el entendimiento y la concordia.

Su residencia, un apartamento en Los Chaguaramos. parecía un museo sacro. Ahí difícilmente entraba el diablo.. Compartía su vida con su esposa, Meudys y sus hijos, María Fernanda y Fernando, ´con quienes acudía a la eucaristía de los domingos. En su hogar se respiraba tranquilidad y armonía.

Era un hombre muy solidario. No sólo el político en actividades propias de su partido, Primero Justicia, sino en hacer el bien sin distinción alguna. Cuántas veces nos ayudó en la parroquia universitaria de la UCV, de la cual yo era párroco. Necesitamos gas, lo conseguía donde fuese. Contribuía para la olla solidaria que hacíamos para los mendigos o para la gente que vivía debajo del puente de la plaza Las Tres Gracias. Se desgastaba hasta las últimas consecuencias, animando, generando entusiasmo. Estaba muy pendiente, al tanto, de lo que estaba pasando en el país, le preocupaba la situación. Soy testigo del esfuerzo de buscar soluciones en medio de un clima de entendimiento, concertación.

Uno no entiende cómo a una persona así no le hayan respetado la vida. quienes lo tenia en el Sebin, en la plaza Venezuela. Fue una detención arbitraria: Ese 5.

de octubre estaba regresando de Nueva York, a donde había ido a visitar a familiares. . Lo detienen en Maiquetía, según le dicen, para hacerle unas preguntas. Estuvo viernes, sábado y domingo sin problema, a quienes les comenta que lo trataban como”doctor”. Es por ello que los profesionales del Derecho se sorprenden cuando el lunes se enteraron que estaba muerto.

Sus custodios tenían que haberlo trasladado ese día, a la una de la tarde, a los tribunales y fue en esa espera cuando recibieron la noticia.

No sabremos cuál es la verdad de los hechos. El fiscal general dijo que se habia ido al baño y se tiró por una ventana y el ministro dijo que salió corriendo para lanzarse al vacío. Pero, estando en manos del Estado murió en extrañas condiciones, que hacen surgir las hipótesis.¿Cómo una persona que tiene el temor de Dios va a quitarse la vida?

Si a la familia y a sus abogados no le han permitido conocer el expediente, ni tampoco la exhumación del cadáver, algo se oculta.

Al cumpllirse un año de su muerte, ésta no debe ser motivo para quedarnos llorando. Su muerte no puede ser en vano. Como no hubo justicia debemos luchar porque la haya.

El prólogo de la Constitución dice que Venezuela es un estado de justicia y derecho. No es posible que el defensor del pueblo no haya dicho ni pío del caso, sino que se haya plegado al Poder Ejecutivo. Y que el Ministerio Público que debiera favorecer la transparencia, contribuya al reino de la oscuridad.