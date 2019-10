Maduro presiona a islas A,B y C para descalificar migración venezolana #7Oct

La decisión tomada por las autoridades de Aruba, Curazao y Bonaire, en solicitar visas temporales a los venezolanos que deseen viajar a esas islas, se debe a la presión que está ejerciendo el régimen de Nicolás Maduro para descalificar el movimiento migratorio de nuestro país.

Así lo expresa el Dr. Rafael Vayed, ex profesor de Derecho de la Universidad Santa María y quien tiene una dilatada experiencia en materia latinoamericana, quien fuera consultado por Elimpulso.com.

Al respecto indicó que por el Caribe es el mayor desplazamiento de los barcos que transportan el petróleo venezolano y, desde luego, por donde se desenvuelve la actividad económica de importación de bienes. Además, la diáspora nacional está buscando salida hacia las islas, debido al desespero que les produce el grave estado de deterioro de sus condiciones económicas y sociales. Es muy serio el movimiento migratorio que se ha venido registrando últimamente, indicó el especialista. Conviene resaltar varios aspectos:

La ola migratoria no disminuirá porque a la crisis política, social y económica, que afecta al país, no se le ve salida. Estas cosas de mesa de noche, como son los llamados diálogos, son inútiles. Aquí hubo un conglomerado político de consideración conformado por AD y Copei. Luego de divisiones surgieron Primero Justicia y Voluntad Popular. Lo demás son cuatro o cinco personas alrededor de un dirigente. Si se hace un censo sobre ese mundillo político veremos que es un saco vacío. No hay dirigencia que le garantice a la población resolver esta situación.

2) El problema de la migración no está en la salida de Venezuela, sino en la entrada a otros países. El control con Colombia es ácido. Quienes desean irse a ese país no van a comprar un pasaje en avión, sino que lo hacen por vía terrestre. La Guardia Aduanera no es más que un conjunto de delincuentes que desvalija a los que huyen.

3) Existe una concepción errada para las migraciones. Mucho más para las masivas, como la venezolana. No todos los países del continente están preparados para recibir miles de personas que les llegan sin previo aviso y sin que los estén esperando..

4) No hay control del movimiento migratorio. En Europa, donde se han registrado durante ciertas épocas oleadas de migrantes del África, tienen determinados sitios para los recién llegados. Y establecen ciertos sitios de reclusión. Pero, en América Latina no se había presentado una situación tan grave, de enormes proporciones y que se está prolongando en el tiempo.

5) Existe un régimen para la gente indeseable. Estados Unidos desde hace muchos años ha establecido condiciones para recibir a los extranjeros. Uno de los problemas más difíciles es el de los centroamericanos que quieren reventar la frontera imaginaria.

6) La migración ha sido propiciada por Cuba y Nicaragua hacia el norte, porque es una forma de causarle problemas a los Estados Unidos.

7) Venezuela está tratando de desestabilizar a Chile, Perú y Ecuador. Elementos peligrosos llegan hasta esos países. En Argentina, el ingreso de inmigrantes es más controlado con respecto a los sujetos provenientes de Bolivia y Paraguay, precisamente después que se determinó que de esas naciones eran la mayoría de traficantes de drogas.

8) La decisión de las islas A. B y C, Aruba, Bonaire y Curazao, está relacionada con la presión que ejerce el régimen sobre las mismas debido al paso por el Caribe de los barcos que transportan el petróleo y la actividad importadora. Dichas islas tienen una vieja vinculación con Venezuela por el petróleo. Indudablemente, con las medidas se trata de descalificar a los movimientos migratorios hacia el Caribe.