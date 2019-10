Profesoras denuncian acoso laboral por parte de la subdirectora del Liceo Miguel José Sanz #7Oct

Cuatro profesoras del Liceo Miguel José Sanz de Barquisimeto, denunciaron el acoso laboral y las irregularidades que padecen por parte de la subdirectora administrativa de la institución, y exigen una pronta resolución ante los hechos.

Las docentes señalaron que Yaritza Sivira, quien es la subdirectora del Liceo, ha tomado represalias contra ellas por diferentes problemas suscitados dentro del instituto. Ante esto, la misma les ha puesto a la orden de la zona.

“Ella atropellaba a los estudiantes y yo no la dejaba, resulta que agarró represalias contra mí y por venganza me saca de la coordinación”, aseguró la profesora Dorys Méndez, quien a su vez agregó que la subdirectora también le señala de incitar a los alumnos “a tirar piedras” en modo de protestas contra ella.

En este sentido, la profesora Mariela Suárez, aseveró que los atropellos de Sivira no son por inasistencia en sus labores como también alega, sino “por una venganza personal”.

“Yo no presenté el 16 de septiembre, tenía un reposo y debía presentarlo, ellos no esperaron y me colocaron a la orden de la zona diciendo que desconocían mi paradero y colocándome como abandono de cargo”, expresó Suárez a Elimpulso.com.

De igual modo, las docentes agregaron que la subdirectora ya cuenta con 5 denuncias no solamente por parte de los profesores sino por parte de los representantes de los alumnos, el personal obrero y el personal administrativo, ya que también han sufrido los atropellos.

Por otra parte, indicaron que el día viernes 4 de septiembre se presentó en la institución el supervisor circuital, y este indicó que Sivira se debe ir de manera definitiva del Liceo Miguel José Sanz, pero hasta ahora no lo ha hecho.