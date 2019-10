Advierten las consecuencias del cambio de nombre en Juan de Villegas #8Oct

El abogado Charly Virgüez, alertó sobre las consecuencias que tendrá el cambio de nombre de la parroquia Juan de Villegas, en el ámbito de documentación y actualización de trámites.

“Para nadie es un secreto el drama que vive la gente para obtener una acta de nacimiento o para realizar un trámite catastral, la pregunta que nos hacemos es si ya tomaron las previsiones administrativas en todo lo que implican los procedimientos de actualización de nombre en toda la documentación de los ciudadanos”, señaló.

Expresó que una vez se concrete el cambio de nombre de esa jurisdicción, el municipio estaría asumiendo un “alto costo” en papelería y en un proceso de documentación masivo.

Afirmó que las instituciones publicas no tendrían como agilizar ese proceso ante la falta de personal que se evidencia en sus oficinas, producto de la migración forzada por la emergencia humanitaria compleja.

Afirmó que esta propuesta de la Alcaldía de Iribarren no es una consulta pues no se les está preguntando a los habitantes de la parroquia Juan de Villegas si desean o no cambiar su nombre.

“Solo le preguntan a la gente por cual de los tres nombres que ellos proponen desean votar, pero no preguntan si están de acuerdo o no con el cambio de nombre”, acotó.

Informó que un grupo de abogados interpondrá un recurso ante el TSJ en relación a este tema, sin ofrecer mayores detalles.