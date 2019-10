Meudy Osío: Esperemos que en el caso de Fernando Alban se haga justicia en instancias internacionales #8Oct

No ha habido ningún avance legal en cuanto al esclarecimiento del asesinato del ex concejal Fernándo Albán, no se ha permitido a los abogados revisar el expediente a fondo, tampoco a sus familiares, afirma la viuda Meudi Osío, quien asegura que continuarán realizando gestiones ante los organismos internacionales, para que se haga justicia.

Han denunciado el caso ante instancias internacionales, con la esperanza de que en algún momento sabrá una investigación, se esclarezcan los hechos acerca de cómo murió Fernando Albán y que en definitiva se haga justicia, que es lo que espera su familia.

“Este año no hemos tenido ningún avance legal, los abogados de la causa han solicitado insistentemente copia del expediente, tener acceso al mismo y a las pruebas, pero no han podido lograr nada,si hemos obtenido por otras vías, algunas fotografías que nos dan la certeza de lo que ya se sabía, que había sido objeto de torturas y que no fue un suicidio como lo quiso hacer ver el gobierno”, afirmó.

Afirmó que la investigación de este caso fue cerrada, desde el mismo momento en que fueron detenidos los dos custodios que tenían la responsabilidad de realizar su vigilancia, quienes fueron culpados de haberle quitado las esposas, indicando que para el gobierno el caso esta cerrado y de acuerdo con el criterio del régimen “mi esposo se suicido” y por supuesto allí no hay nada que investigar, según ellos.

Señaló que han estado haciendo gestiones ante organismos internacionales, indicando que en abril de este año, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “allí interpusimos una solicitud para que sea nombrada una Comisión de Expertos independientes, que investigue el caso de mi esposo, que se haga una autopsia independiente para que se determine la muerte de mi esposo, pero nada de esto se ha concretado, a estas alturas tampoco hemos tenido ningún tipo de respuesta”.