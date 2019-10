AvanceIMP Instituciones educativas acataron llamado a paro este jueves #10Oct

View this post on Instagram

#AvanceIMP El equipo de Elimpulso.com realizó un recorrido por las instituciones académicas de Barquisimeto para corroborar si se acató el paro escolar establecido para este jueves. . La U. E. Ayacucho, ubicada en la calle 26 entre Av. Venezuela y carrera 25, se sumó a este método de protesta promovido por el gremio de docentes. . A sus instalaciones solo acudió parte del personal obrero, para brindar información y cuidar la institución. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez . . #Regionales #Educación #Paro #Docentes #News #Noticias #ElImpulso #Barquisimeto #Lara #Venezuela