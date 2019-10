Imerú Alfonzo: VP denunció daños ambientales en el Monumento Natural Morros de Macaira en Guárico #11Oct

Los daños ambientales generados por la explotación para extraer minerales no metálicos en el Monumento Natural Morros de Macaira en el Estado Guárico, denunció Imerú Alfonzo, responsable Nacional del Movimiento Ecología con Voluntad, quien explicó que esto representa un gran impacto psicosocial en los habitantes de la zona y una flagrante violación a las leyes ambientales.

“Esta nueva violación a las leyes y al patrimonio natural de los venezolanos por parte de personeros del régimen usurpador,muestran el firme camino de erigir a Venezuela como un territorio extractivista, saqueado y sin el más mínimo interés de proteger la naturaleza de este Monumento Natural y en los frágiles ecosistemas, que como éste, bordean al Parque Nacional Guatopo, reservorio principal del agua que surte al embalse de Camatagua y lleva el vital líquido a la ciudad de Caracas”, señaló.



Recordó que los Morros de Macaira fueron decretados “Monumento Natural” el 12 de diciembre de 1978 con el número 2988, para darle protección a un conjunto de ecosistemas dependientes de formaciones geológicas de edades Mesozoicas, al norte del Municipio José Tadeo Monagas en el Estado Guárico.

Este conjunto rocoso fue protegido por la riqueza faunística y ecosistemas típicos.

“Este monumento es un punto potencia para el desarrollo turístico, paisajístico, capaz de atraer no solo al turista contemplativo, sino al turista apasionado de los deportes de riesgo controlado y a investigadores interesados en conocer uno de los Bloques exóticos del internacionalmente conocido Flysch de Guárico, su extensión es de 99,1 hectáreas.”



Las explotaciones para extraer minerales no metálicos, iniciaron

luego de que el gobernador del estado Guárico, José Vásquez

anunciara hace unos meses que estas formaciones geológicas

entrarían formalmente en fase de explotación para extraer

minerales no metálicos, generando un gran impacto psicosocial en

los habitantes y en los ecosistemas dependientes de esta isla de

protección.



El integrante del partido Voluntad Popular y los activistas locales

del grupo Acción Campesina, responsabilizaron a la Corporación

SERCA, la cual con la indulgencia de la Gobernación y la

Alcaldía han generado afectaciones en el lugar con maquinaria

pesada.