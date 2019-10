RETACITOS #13Oct

Denuncian usuarios que en el Banco de Sangre del Hospital Pastor Oropeza, en la ciudad del Morere, no hay bolsas para almacenar sangre debido a que no hay como hacer serología para poder determinar si es apta o no para ser transfundida a algún paciente que la requiere con urgencia, lo que resulta ser un problema bastante serio para ese centro asistencial. Especialistas que conocen la materia, nos explican que el problema de la escasez de bolsas de sangre, se debe básicamente a que las mismas no se producen en el país, sino que son importadas y en estos momentos, el Estado venezolano tiene ya bastante tiempo que no las trae al país, tampoco se puede hacer la serología que son los exámenes para determinar la calidad de la sangre, debido a que los reactivos que se utilizan para determinar si la sangre está contaminada con VIH, Sifilis o Hepatitis B, también son importados y no hay dólares disponibles para traerlos del exterior, de manera que los caroreños tienen que encomendarse a Dios para pedirle que los libre de cualquier problema que los obligue a tener que hacerse una transfusión de sangre en estas condiciones de incertidumbre.

*****

Fue un verdadero show mediático el que montaron esta semana pasada en el HCUAMP, Carmelina y las autoridades regionales de salud con la re inauguración de una sala de “Trauma Shock”, en la que solo pintaron las paredes, pusieron un techo nuevo, colocaron unos enchufes y colocaron dos camas especiales, adicionales a las dos camas fijas. En una unidad de tipo debe contar con una torre móvil que permite realizar un electrocardiograma, oxigenación del paciente, equipos para la presión arterial, facilidades de intubación, desfibriladores, ventilación mecánica, suturas, resucitadores y tener al alcance yelcos, catéteres, algodón, gasas, alcohol; mientras que las camas permiten total movilidad del paciente. Allí para el show televisivo, quisieron presentar como una unidad de Trauma Shock, que se utilizan para atender pacientes que requieren de atención inmediata para salvar su vida, a una sencilla unidad de terapia intensiva. Aseguran que después de las fotos y que se fuera la televisión, al parecer retiraron los equipos nuevos y solo dejaron una cama en emergencia, para que la gente lo vea. Como pretenden seguir engañando a la gente.

*****

En el municipio Urdaneta las cosas van de mal en peor, aseguran que el burgoamestre se ocupa muy poco de las cuestiones administrativas de la alcaldía, simplemente lo ven a diario recorriendo el pueblo con su camionetota, paseo que aprovecha para inspeccionar la cochinera de su propiedad, la cual por cierto, a pesar de que la población sufre las penurias por la falta de agua, el único camión cisterna que hay en la zona, al parecer lo utilizan para llevarle diariamente el vital liquido al centro de cría de cochinos que estan engordando para las ventas de navidad, donde nunca falta, aun cuando lo vecinos se esten muriendo de sed, comentándose que incluso en el hospital, la mayoría de las veces no hay agua y los familiares que tienen algún paciente recluido en el centro asistencial se ven obligados a que llevarles hasta el agua para beber, además de los medicamentos e insumos, porque en el nosocomio, carecen de lo más indispensable: pero esto al parecer es algo que tiene sin cuidado el jefecito civil del municipio, observándose como en el municipio la supervisión brilla por su ausencia, pero ante estos escenarios el personaje sigue actuando ladinamente.

*****

A propósito, denuncian que la mayoría de las paradas de autobuses del pueblo dizque han sido desmanteladas, por órdenes de un funcionario de la Alcaldía, y los materiales al parecer han sido utilizados para la construcción de un galpón de su propiedad, donde tienen la intención de instalar un alambique para producir bebidas espirituosas, sitio donde supuestamente ya tienen instalados unos 50 tanques de azufre, a la vez que señalan que tres tanques de cisternas que estaban abandonados, también se los han llevado para esta futura planta de destilación. No hay que olvidar que como consecuencia de la crisis económica que ha empobrecido en forma brutal a los venezolanos, mientras los enchufados siguen enriqueciéndose, el costo de las bebidas importadas se ha vuelto inalcanzable para la mayoría de la población, que ha tenido que recurrir al Cocuy para poder alegrar las partidas de dominó y los sancochos de costillas y pata de res, lo que ha aumentado la demanda del licor larense, que ya también se cotiza a precios elevados, de allí que son muchos los que están viendo la posibilidad de ganar buen dinero con este rubro y se están preparando, lamentablemente mediante el deterioro de bienes que al final del día afectan a la población siquisiqueña.

*****

Tras el comentario de la semana pasada sobre la actuación de Transguiso y los Boys Scout, se han multiplicado las denuncias sobre presuntos robos de repuestos, cauchos y otros insumos, de la proveeduría de la empresa, donde no existe ningún control ni anterior ni posterior, por lo que es usual ver, según dicen los propios trabajadores, a personas sacando estos bienes sin ningún tipo de autorización. Aseguran que allí la canibalización de los nuevos autobuses que llegan, para reparar con sus repuestos los que están accidentados, es un lugar común, al parecer la empresa marcha a la deriva, ya que el jefecito dizque le dedica la mayor parte del tiempo a los estudios, porque quiere ser ascendido a general, para lo cual cuenta con buenos padrinos, ya que aseguran que el personaje, dizque es yerno de Carmelina, por lo tanto inamobible en el cargo, aún cuando Transguiso no este funcionando eficientemente. De tal manera que el pueblo larense tiene que aguantarse, debido a este tipo de relaciones, que los bienes nacionales sean manejados sin cumplir con los objetivos fundamentales de prestar servicios eficientes a la población.

*****

Definitivamente, en este país el que menos puja, bota un tractor y es lo que se observa con el caso de un avión retenido cuando pretendía salir de Miami, al parecer la aeronave es de una tienda de telas de Valencia y uno de los pasajeros estaría vinculado con una muy conocida tienda por departamentos con varias sucursales, principalmente en Caracas, y para el momento de la detención portaban varias maletas llenas de dólares, ante este anómalo escenario, los pasajeros fueron detenidos, ya que no pudieron demostrar el origen de las divisas y su legalidad, el avión fue confiscado y a los pilotos los deportaron y les anularon la visa de ingreso a los Estados Unidos. Aseguran que los personajes involucrados en este caso, presuntamente son los mismos que participaron en una negociación del estacionamiento de Beco, en Barquisimeto, en la que participo un ex gobernador de Lara, quienes con la reventa del terreno, dizque duplicaron la inversión hecha inicialmente. Pues bien, dicen siempre los viejos, que la “avaricia rompe el saco”, quien mucho tiene no se conforman y quiere más, entonces no dimensionan los pasos que dan y de repente se tropiezan y caen en desgracia, como les ocurrió a estos personajes en la tierra del Tío Sam.

*****

Deplorable el espectáculo que dio un ex juez cuando el Gobierno del comandante galáctico, quien fue sacado como el bacalao de la Emulsión Scott, con la tremenda rasca que se puso, al parecer después de consumir dos botellas de etiqueta azul de 500 dólares cada una, durante el concierto de Juan Luis en Miami. Al parecer algunos de los venezolanos que también se encontraban en el espectáculo reconocieron al personaje y comenzaron a pedir que se marchara en el más puro y contundente scratching, pero el fulano estaba en tan deplorables condiciones etílicas, que ni se dio cuenta cuando se lo llevaron casi a rastras del local; sin embargo, varias damas que los acompañaban, aun cuando en principio quisieron protestar, decidieron agarrar las de Villadiego cuando se dieron que las voces de rechazo aumentaban con el ¡¡fuera, fuera, fuera!!, por las redes sociales se comentó que el personaje al parecer es socio de varios negocios en Miami, de lo cual deben enterarse las autoridades norteamericanas.

*****

Una de las ventajas que gozaban los profesores de la UCLA, era el servicio de Asistencia médica, odontológica y de laboratorio, en lo que llaman IPSPUCO, hasta hace poco gratuito, hoy día aunque se mantiene en pie, se nota sumamente golpeado, con la agravante de que no se avizora que se registre algún mejoramiento en el corto o mediano plazo, cuando todo el mundo sabe que el régimen está quebrado, pero además tiene un política clara y definida en torno a la que es la destrucción de las universidades, ya que hasta ahora le ha funcionado el esquema de mantener el control social sobre aquellos sectores que no tienen ninguna preparación académica y profesional, la cual se conforma con las cajas clap y con los bonos que les da el Estado. Por eso aplaudimos y le ofrecemos todo nuestro apoyo, al grupo de estudiantes de esta casa de estudios superiores de Lara, que están realizando actividades con la finalidad de impedir que baje la Santamaría, lo que constituiría un duro golpe para la educación superior en la región.

*****

Insólito a veces la gente pierde las perspectivas y se pone a amenazar sin ningún sentido, asumiendo que cualquier comentario, se están refiriendo a ella, y esto le pasó a la “luz perpetua” de la causa, quien llegó a la reunión de principios de semana, amenazando con demandas, porque habría sido señalada en esta sección, lo cual es falso porque no hemos mencionado a ninguna fémina con nombre y apellido, de allí que algunos de los presentes con conocimientos claros y precisos de derecho, le dijo que no tenía ningún argumento para iniciar ninguna acción legal, porque su nombre no aparecía por ninguna parte en la columna de los domingos. En todo caso, hay numerosas personas que estarían dispuestas ser testigos en un juicio, en torno al comportamiento conflictivo que la caracteriza, que fue uno de los motivos para que la echaran de su anterior organización política. Por supuesto, cuando estuve indagando el por qué la identificaban con ese “alias”, uno de sus nuevos compañeros de la causa, nos comentó, “es porque siempre anda prendida”. El único que intento un juicio en mi contra, fue el ex presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno y fracasó, en el segundo me condecoró con la Orden Mérito al Trabajo en Primera Clase.

*****

Ha pasado casi un año y el Palacio Municipal sigue sin ascensores, hay que subir y bajar por las escaleras, ya que ni siquiera el ascensor privado, para el burgomaestre y los directores funciona; los trabajadores que se enferman tienen que conformar sus reposos ante el médico de la Alcaldía, ya que el achocolatado no reconoce reposos de médicos privados y entonces hay que acudir al servicio de salud de la institución, donde dizque el galeno comienza a trabajar después de las 2:00 p.m. Los ascensores se dañaron en junio del año pasado, los recursos para su reparación los aprobó el Concejo Municipal en noviembre, pero aún se desconoce a donde fueron a parar esos reales, y mientras tanto ya a los ascensores dañados habrá que cantarles el cumpleaños de abandono y desidia, lo que demuestra el poco interés que tiene el jefecito en los trabajadores de esa dependencia y en el tren ejecutivo que lo acompaña, que tras bastidores lo cuestionan y lo critican, pero nadie se atreve a reclamarle su falta de capacidad gerencial, y si preguntan si no puede resolver el caso de los ascensores, como se espera que resuelva los graves problemas de la ciudad.

*****

Nada que mejora Ché Luis. Para tratar de ganarse unos puntos con algunos de sus compañeros en estos nuevos tiempos, hizo un agasajo a algunos cumpleañeros, pero al parecer le salió el tiro por la culata, y según dicen los observadores, más bien le rebotó como bumerang y es que el cumpleaños se transformó en reunión política en la cual llevó más palo que gata ladrona y hasta algunos miembros de la Sociedad civil que asistieron a ese acto, aprovecharon el momento para darle sus toquecitos. En Cabudare, donde se supone están sus más allegados, y los que dicen que ha preparado a su gusto y conveniencia, también está siendo muy cuestionado ya ni siquiera con prudencia y disimulo, sino en forma directa, por eso es que ya algunos afirman tras bastidores, Ché Luis. No te vistas…que no vas. Por supuesto, como son los políticos a quienes el cuero se les endurece, debe estar pensando para racionalizar la situación, que unas son de cal y otras son de arena.

*****

Existen algunos empresarios en este país, que no terminan de entender que la época de la esclavitud fue abolida por José Gregorio Monagas, el 24 de marzo de 1854. El recordatorio viene al caso porque al parecer en una feria de hortalizas, ubicada en el complejo ferial, dizque tratan a los trabajadores como esclavos, donde hasta los clientes que van a realizar sus compras en ese negocio, se han dado cuenta del maltrato verbal y psicológico al que son sometidos los empleados; si bien dicen que les pagan un salario que está por encima del mínimo oficial, aseguran que no les pagan el bono de alimentación y supuestamente les exigen para poder darles de comer, tienen que llevar un kilo de cualquier tipo de alimentos, además solo les dan un día libre. En tal sentido nos atrevemos a sugerir a quienes mal gerencian este comercio, realizar urgentemente un curso de relaciones humanas, recordando que el capital más valioso que tiene cualquier empresa, es su recurso humano. En todo caso, sería interesante que los fiscales de INSASEL en la región, se dieran una pasadita por el sitio y chequearan si allí se está cumpliendo a cabalidad con la ley, a lo mejor se llevan una sorpresa.

*****

Muy activa la dirigencia de UNT Lara. El pasado lunes mano Lencho ofreció una rueda de prensa presentando más de 150 dirigentes que se incorporaron a las filas de ese partido, asegurando en que conversación con los medios de comunicación, que deben estar muy atentos porque en las próximas semanas otros líderes regionales se irán afiliando a la organización que lideriza el avión zuliano como le dicen los maracuchos a Manuel Rosales, ya que el personaje dizque y que no vuela porque se tropieza con los cables. Aseguran que muchos de los que ahora forman parte de este partido al parecer provienen de las filas de AD y de Avanzada Progresista, llamando la atención que entre estas adhesiones figuran ex concejales de Palavecino, de Urdaneta y diputados regionales, de tal manera que ahora ya no le podrán seguir diciendo a Monasterios que la convención del partido en Lara, la podía hacer en un Volkswagen, ahora tendrá que contratar uno de los autobuses de la familia, de esos que cubren la ruta Barquisimeto/Duaca.

Juan Bautista Salas