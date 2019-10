Nicmer Evans: Ajuste salarial no es de 300, es de 150 mil bolívares #14Oct

Tras el aumento salarial decretado este lunes por el régimen de Nicolás Maduro, el politólogo Nicmer Evans aclaró que solo 150 mil bolívares de esos 300 mil, repercutirán en las prestaciones sociales de los trabajadores.

Rechazó que el “aumento salarial” fue anunciado por un diputado que no es diputado y ministro que no es ministro.

“Un “aumento salarial” anunciado por un diputado que no es diputado y ministro que no es ministro, deja clara la magnitud del ajuste y el nivel que le da la dictadura. El aumento no es de 300 mil Bs. Es de 150 mil Bs, que es el monto que impactará en las prestaciones sociales, y en el pago de la pensiones“, escribió el politólogo en su red social Twitter.

Evans puntualizó que el salario queda en 7,6 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

“El resto es un bono que convierte al sueldo mensual en un 50% de ausencia en el impacto prestacional en medio de la hiperinflación más grande del mundo. La realidad es que el salario queda en 7,6 dólares al cambio oficial BCV de hoy”, manifestó Evans.