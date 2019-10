VIDEO Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera de Carora se inunda en aguas negras #15Oct

View this post on Instagram

La mañana de este martes 15 de octubre la delegada Sindical de SUNEP-SAS, Mery González, denunció el colapso de aguas negras dentro del Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera de Carora. . “Desde hace una semana las aguas negras colapsaron y están en los pasillos de todo el Hospital Pastor Oropeza (…) Esta es la parte principal, pero así como esta esto están todos los servicios, la parte de pediatría, emergencia adulto, primer piso, zona administrativa, servicio de historias médicas, todos están colapsados”, expresó González. . Seguidamente, exigieron respuesta al doctor Ángel Chirinos, ya que los empleados y pacientes están yendo al centro hospitalario en condiciones “inhumanas”. . Por otro lado, González agregó que los enfermos que asisten al hospital llegan buscando una cura, pero debido a la presencia de las aguas negras que inundan los pasillos, estos están expuestos a contagiarse de escabiosis o algún otro tipo de enfermedad. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Carora #Hospital #PastorOropeza #AguasNegras #Colapso #Denuncia #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #15Oct