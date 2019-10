Conindustria: Ajustes salariales aceleran la hiperinflación que impacta a los más desposeídos #16Oct

Este tipo de medidas de aumentos de sueldos y salarios en forma general, lo que hace es aumentar la hiperinflación, destruir más la capacidad del poder adquisitivo del venezolano, aseguró el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, Adan Celis Michelena, al fijar posición en torno al aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno.

Advierte que la única manera que existe en el mundo, que suba los ingresos de los trabajadores, es que haya más oportunidades, y esto solo se logra con inversiones, que si un trabajador no esta conforme en un puesto de trabajo porque esta ganando muy poco, que tenga cuatro o cinco opciones a donde ir, agregando que esta es la única forma donde el ingreso real del trabajador puede subir, todo lo demás lo que hace es alimentar la hiperinflación, que es el impuesto más perverso que existe en el mundo, porque afecta especialmente a las clases más desposeídas.

Admitió que el ajuste del salario mínimo afecta solo algunos sectores, pero no precisamente a la industria que a pesar de que está trabajando a solo un 19% de su capacidad, sigue teniendo responsabilidad social con sus colaboradores y siguen tratando de defender lo más posible el ingreso de los trabajadores.

Señala que uno de los más severos problemas que afecta al sector productivo, es el deterioro y las fallas de los servicios básicos, especialmente en el interior del país.

“Yo he estado la semana pasada recorriendo el país, hice una gira por varios de los estados, Táchira, Mérida, Bolívar, Zulia, Yaracuy, Nueva Esparta y en estas entidades la problemática es terrible, la situación de los servicios públicos es muy complicada, especialmente en los estados limítrofes, como Zulia, Tachira y Bolívar, el problema del combustible, es increíble que en un país petrolero, los venezolanos estemos haciendo colas para poner gasolina a los vehículos, eso no tiene perdón de Dios, sobre todo en un país que es energético, todo por la aplicación de recetas económicas equivocadas, un país energético y que no haya energía eléctrica, un estado energético, sin energía, por favor”, señala el dirigente empresarial”.

Señala que esto es producto todo de lo mismo, por lo que plantea la urgencia de un cambio de modelo, implementar una forma distinta de llevar la economía, una economía moderna, que este insertada en el mundo, admitiendo que cada día nos aislamos más, cuando deberíamos estar más integrados.

“Venezuela era un país que siempre estaba de numero uno en todos los rankins, teníamos la represa más grande del mundo, numero uno el puente más largo del mundo, hoy en día estamos compitiendo por los últimos lugares a nivel mundial, tenemos que cambiar eso, tenemos lo más importante, que es la gente, el venezolano, que es maravilloso, ese venezolano que está en éxodo, lo buscan en todos lados por que es un excelente trabajador, nosotros vamos a recuperar eso y estamos convencidos de que eso viene”, dijo Celis Michelena.