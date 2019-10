Enfermeras rechazan aumento y se unen a paro convocado por educadores #16Oct

Rechazar el aumento de sueldo mínimo, anunciado por el usurpador Nicolás Maduro, acordó el gremio de enfermeras y enfermeros, anunció en conferencia de prensa, la presidenta del Colegio de enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, quien informó asimismo, que las enfermeras se unen al llamado de protesta y paro nacional convocado por el gremio de docentes.



“Rechazamos el aumento de hambre anunciado prácticamente de manera anónima por el usurpador Nicolás Maduro, porque no satisface las necesidades básicas de los trabajadores. Así como somos obligados a pagar los productos y servicios en dólares, exigimos cobrar también en dólares. Este írrito aumento equivalente a solo 19 dólares mensuales, mantiene en pobreza extrema a los trabajadores. Queremos que nuestros sueldos vayan

acorde al nivel de la inflación y que apliquen medidas que la

frenen”, afirmó.



Recordó que las enfermeras fueron quienes lideraron las protestas

en el 2018, pero al no recibir respuesta, considera necesario que

se retome nuevamente la calle en este 2019, asegurando que el

área de salud en el país se encuentra más deteriorada y los sueldos

han perdido su valor adquisitivo.



“Anunciamos que retomamos las calles, uniéndonos a la lucha de los educadores. Volvemos a tomar el camino de la protesta como lo hicimos en el 2018, porque estamos peor que el año pasado y los servicios están más deteriorados. Tenemos derecho a un salario digno, porque hemos demostrado que somos buenos profesionales que no nos rendimos y seguimos apostando por nuestro país. Acudiremos a la ONU y a todos los organismos internacionales necesarios hasta que nuestros derechos sean

respetados”, ratificó.

Contreras destacó que no es sólo el gremio de enfermeras el que se unirá a la protesta, sino que muchos sectores laborales se van a sumar al paro. Hizo un llamado a la sociedad civil en general a unirse porque, a su juicio, esas medidas económicas afectan a todos los venezolanos.



“Hay que unir todas las luchas en una sola lucha, para lograr que nuestros derechos sean respetados. Basta de la falta de respeto de quienes están usurpando el poder, estas medidas no benefician a los trabajadores. Convocamos a todos los sectores laborales a unirse, porque no se trata de políticas partidistas, sino de la aplicación de políticas erráticas que están sumiendo a los venezolanos en más pobreza”, ratificó.



Recordó que el gremio se niega a acudir a una renuncia masiva, pero si no obtienen respuesta, no les dejan otra opción que unirse al paro técnico que ya inició el usurpador. “¿La canasta básica pasa los 6 millones de bolívares y Nicolás Maduro pretende que uno resuelva con solo 150 mil? ¿En qué país vive?, usted es el causante de esta crisis, ya váyase y deje a los venezolanos en paz. Permita que nosotros podamos reconstruir a Venezuela”, señaló Contreras en términos categóricos.