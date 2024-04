VIDEO | Trabajadores de la UCLA exigen elecciones rectorales y solución al problema del servicio de salud #24Abr

- Publicidad -

La Junta Directiva de Ataucla y Sindeucla realizó una Asamblea General Extraordinaria con los trabajadores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) para abordar la crítica situación del servicio de salud y otros problemas que afectan a la comunidad universitaria.

Rubén Albornoz, presidente de la Asociación de Trabajadores de la UCLA (Ataucla), fue el vocero de la asamblea y expuso las principales preocupaciones de los trabajadores, señalando que «la reunión de hoy tiene que ver con la grave situación que se presenta por la renuncia de Seguro Constitución, que era la empresa que prestaba el servicio de salud y funerario a los trabajadores de la universidad».

Según el dirigente sindical, la baja de Seguro Constitución ha dejado a los trabajadores sin cobertura médica ni funeraria, lo que ha generado gran incertidumbre y preocupación.

«Un trabajador que cae enfermo no tiene dónde atenderse, tiene que ir a los hospitales públicos, que como todos sabemos están en pésimas condiciones. Y si un trabajador fallece, su familia no tiene cómo sepultarlo porque no tenemos seguro funerario. Ya se han presentado 7 casos de compañeros que han tenido que recurrir a préstamos para poder enterrar a sus familiares», lamentó Albornoz.

Exigen elecciones en la UCLA

Además de la crisis del servicio de salud, los trabajadores de la UCLA también expresaron su descontento con la gestión del rector Edgar Bartolomé Alvarado Ramírez.

«Nos preocupa mucho el poco interés del rector por buscar soluciones a nuestros problemas. No ha mostrado ninguna iniciativa para resolver la situación del servicio de salud ni de otros temas importantes para la comunidad universitaria», agregó.

En este sentido, los trabajadores exigieron al rector que convoque a elecciones para que se renueven las autoridades universitarias.

«Necesitamos nuevas autoridades que sean sensibles a las necesidades de los trabajadores y que tengan la capacidad de gestionar la universidad de manera eficiente», expresó Albornoz.

Jubilados de la UCLA en grave situación

Los trabajadores también destacaron la grave situación salarial que enfrentan, especialmente los jubilados.

«El salario mínimo de 130 bolívares no alcanza ni para comprar comida, mucho menos para pagar un seguro funerario. Es una situación insostenible», afirmó Albornoz.

La Asamblea General Extraordinaria de Ataucla y Sindeucla concluyó con un llamado al rector Alvarado para que tome medidas urgentes para resolver los problemas que afectan a la comunidad universitaria.

