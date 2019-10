Vídeo Avanzada Progresista rechazó acusaciones contra Henri Falcón tras amenazas a periodistas #18Oct

View this post on Instagram

Representantes del partido político Avanzada Progresista en el estado Lara, acudieron la mañana de este viernes a la sede de la Fiscalía Superior del Estado, donde consignaron un documento para solicitar la investigación de las amenazas contra destacados comunicadores sociales de la región. . Angel Alfredo Ocanto, secretario general del partido en Lara, expresó que la tolda solicitó una medida de protección al periodista José Luis Yépez, quien hace días informó en su programa que recibió amenazas por parte de un conocido dirigente político. . En cuanto a quienes han viculado en este caso, al presidente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, Ocanto aseguró que "quieren que se aclare esta situación, por medio de la presentación de pruebas y no se monten ollas, para sicariato de estado". . Finalmente, expresó que es falso que el partido y sus dirigentes incidan en las decisiones de dueños de medios de comunicación para sacar del aire a programas y comunicadores. Asimismo, dijo que la invitación a la consignación de este documento, fue abierta para todos los comunicadores, incluyendo a la directiva del Colegio Nacional de Periodistas. . Texto: Yorvi García Cámara: Katherine Nieto Edición: Victoria Peña . Lea más noticias www.elimpulso.com . . #Regionales #AvanzadaProgresista #JoséLuisYepez #Amenazas #Periodistas #Lara #HenriFalcón #MinisterioPúblico #Denuncia #Noticias #Información #News #ElImpulso #18Oct