MCM: Régimen de Maduro junto a Foro de São Paulo están desestabilizando la región #19Oct

Tras los violentos disturbios ocurrido en Santiago de Chile el día viernes, la dirigente del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, señaló que el régimen chavista junto con la dictadura cubana y el Foro de São Paulo son quienes están desestabilizando al continente infiltrándose en las protestas. MCM explicó que ellos "lograron tomar el control del territorio, de instituciones y recursos en Venezuela", y es directamente desde el país que están desestabilizando la región, infiltrando a agentes cubanos y chavistas en las manifestaciones . . "Todos los países de América Latina hemos entendido que ninguno está a salvo, miren lo que está pasando en México, miren lo que está pasando en Argentina, no hay nación que pueda permanecer a salvo mientras este régimen ocupe Venezuela", expresó María Corina Machado. Asimismo, la dirigente de derecha agregó que el peligro del régimen de Maduro surge debido a que están aliados a criminales del narcotráfico, del terrorismo, del contrabando y del socialismo mundial.