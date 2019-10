Trabajos permanecen inconclusos en el bulevar de la avenida 20 en Barquisimeto #19Oct

Desplazarse por la avenida 20 de Barquisimeto representa una angustia debido al pésimo estado en el cual se encuentran sus aceras, algunas por falta de mantenimiento, y otras son el resultado de obras mal realizadas o abandonadas, sin terminar.

Estos huecos representan un peligro para los transeúntes que, por apuro o distracción, podrían hacerse daño mientras recorren el bulevar comercial de la ciudad.

Cuatro calles, tres huecos

En la calle 23 con 20 se observa un cráter, no se conoce las causas que lo crearon, pero es amplio y profundo, cubre gran espacio y representa una molestia para el ciudadano que transite en esa zona, porque debe bajar la acera para caminar, a la par de arriesgarse a ser arrollado por algunos de los vehículos que pasen por allí.

La situación se repite en la calle 25. En plena vía se observa un gran hueco, insalubre por falta de aseo, que todos ven, pero ningún organismo hace algo para tapar, muy a pesar que en esta zona la vialidad debe ser más fluida, pues es la más usada para ir a las edificaciones gubernamentales del estado a resolver diligencias.

A solo una cuadra está un cajetín de telefonía de Cantv sobre otro hueco, a simple vista parece que comenzaron a hacer algún trabajo, pero lo abandonaron y el tiempo sin mantenimiento se encargó de dañarlo aún más.

Ciudadanos molestos



Carlos Silva, transeúnte de la zona, comentó que las veces que visita el centro de la ciudad para hacer compras debe pasar por varios de estos huecos y que cuando va con su familia se preocupa “tengo dos niños pequeños, si los traigo y me descuido se pueden caer en esos huecos, yo mismo, si me pongo a ver las tiendas y sin mirar al piso me puedo caer” comentó el señor Silva.

Por su parte, Marlene López, compradora que pasaba por la vía, dijo que se puede observar claramente que los huecos son por trabajos inconclusos, “Esto o es Hidrolara, Cantv o Corpoelec esos organismos vienen abren la calle y luego de hacer lo que tengan que hacer, se van y dejan eso así, y como siempre pagamos los que andamos a pie” acotó

Cabe destacar que estos huecos están a poca distancia de la Gobernación de Lara y la Alcaldía de Iribarren entes que deberían velar por la fachada, funcionamiento y seguridad de la ciudad.

Se conoció a principios de año que por medio del plan “Misión Venezuela Bella” se ejecutarán trabajos de recuperación de las diferentes arterias viales de la ciudad, así lo comunicó la alcaldía, sin embargo hasta la fecha no se ve alguna solución o mejora en esta importante zona.