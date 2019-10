FOTOS ¡Grave! Gandola colisionó contra cola de vehículos en estación de servicio de Sarare #20Oct

View this post on Instagram

La mañana de este domingo 20 de octubre se registró un siniestro vial en la estación de servicio Los Mangos, ubicada en la ciudad de Sarare, donde al menos 17 vehículos habrían sido afectados. Según informantes, una gandola fue la causante del masivo accidente, debido a que el chofer no logró controlarla y terminó impactando contra la cola de automóviles que esperaban para llenar el tanque de gasolina. Se conoció que dos personas fallecieron, incluyendo una mujer que se encontraba dentro de un Jeep Willy, mientras que otros heridos fueron trasladados hasta el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto para ser atendidos. Se espera un informe oficial por parte de las autoridades. Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía Lea más noticias en www.elimpulso.com #Regionales #Accidente #Sarare #Colisión #SiniestroVial #Muertes #Heridos #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #20Oct