Gonzalo Himiob de Foro Penal es reconocido con el Premio al Valor Civil #21Oct

La Train Foundation, con sede en Nueva York, ha concedido este año 2019 el prestigioso premio “Civil Courage Prize” (Premio al Valor Civil) al Director Vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, por su “firme resistencia frente al mal, asumiendo un gran riesgo personal”.

El “Civil Courage Prize”, que se otorga desde el año 2000, exalta la firme y constante valentía no violenta, a un riesgo extremo, de los civiles que la Train Foundation califica como “extraordinarios héroes de conciencia” y rinde tributo “a esos pocos seres humanos nobles que, de tiempo en tiempo, lo arriesgan todo para que la libertad y la justicia sobrevivan en el mundo”. El premio no asume posiciones políticas, “solo aclama a los pocos que resueltamente luchan contra el mal, que no se define: Lo reconocemos cuando lo vemos”.

Gonzalo Himiob Santomé recibe el “Civil Courage Prize” como Vicepresidente del Foro Penal por su constante trabajo, de casi 20 años ya, en la defensa y asistencia legal gratuita de las víctimas de la represión en Venezuela. Fue nominado para el reconocimiento por la Embajadora Samantha Power, norteamericana de origen irlandés, que es periodista, abogada, escritora, diplomática y académica de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, y ha sido reconocida a nivel mundial por su desempeño como defensora de DDHH, por haber sido representante de los Estados Unidos ante la ONU (entre 2013 y 2017) y por sus valientes trabajos exponiendo las graves violaciones a los DDHH y los crímenes de guerra que tuvieron lugar en Rwanda y en la antigua Yugoslavia. Tras un meticuloso, confidencial y muy exigente proceso de evaluación, los doce asesores del “Civil Courage Prize”, entre los que se cuenta el antiguo Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, decidieron por unanimidad conceder el galardón al venezolano Gonzalo Himiob Santomé, por su constante trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho en Venezuela.

El “Civil Courage Prize” ha sido otorgado a lo largo de los años a los más importantes defensores de los derechos civiles del mundo, entre los que destacan Sergei Khodorovich (Rusia), Paul Kamara (Sierra Leona), Shahnaz Bukhari (Pakistán), Lovemore Madhuku (Zimbawe), Emadeddin Baghi (Irán), Anna Politkovskaya (Chechenia), Min Ko Naing (Burma), Ali Salem (Egipto), Lydia Cacho Ribeiro (México), Triveni Acharya (India), Claudia Paz y Paz y Yasmín Barrios (Guatemala) y el Dr. Denis Mukwege (República Democrática del Congo), que además de haber ganado el “Civil Courage Prize” en 2013, fue galardonado después con el Nobel de la Paz en 2018.

La ceremonia de premiación, en la cual intervendrán como oradoras Samantha Power y también la directora de la organización “Robert F. Kennedy Human Rights”, Kerry Kennedy, tendrá lugar esta tarde en la ciudad de Nueva York