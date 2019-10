OPINIÓN Hechizo de Perla(Parte IV) #21Sep

A los mosque-ñeros morados De Vito Benatar and AlfMagoo Morales…

El Oráculo de Viernes, la melange y el Shai-hulud en las Dunas de Arrakis

<<La verdad sufre cuando es sometida a un análisis excesivo>>.

Antiguo dicho Fremen

<<Crecer es hacerse cada vez más perverso>>

Alia

<<Uno no implora la misericordia del sol>>

Muad´dib

<<Decimos que Muad´dib se fue a un viaje a aquel país en…

…donde andamos sin dejar las huellas de nuestros pasos>>

Preámbulo al Credo de la Qizarat

<<Un héroe no es más valiente que cualquier otra persona, solamente es valiente cinco minutos más>>

Ralph Waldo Emerson

00.01 am… La Tierra… Isla de Margarita

Junior y yo amanecimos en el muelle El Tirano o Puerto Fermín, para buscar la lancha-ñera de fibra, sigla ARSH-Viernes-Ñero, que yo, Chuo Marín, su abuelo, Capitán América del ARSH-Perla Ñera, le había regalado a mi nieto Junior, por su cumpleaños diez, que celebramos con bombos y platillos en la casa de playa del pueblo del Loco-Peregrino-Tirano Aguirre al nordeste de la isla de margarita donde desembarcó Lope de Aguirre,el primer gobernador de Isla Margarita.Cuenta el gran novelistaMiguel Otero Silva, quien escribió <Lope de Aguirre. Príncipe de la Libertad(1979)>, tuvo la importancia de haber escrito la epístola reclamo a los reyes de España en época de la conquista, en la que luego de 3 siglos el general Simón Bolívar se inspirara a escribir el Decreto de guerra a muerte en la Guerras de Independencia y las cartas del loco Lope de Aguirre, instituyen piezas de colección y valor histórico. Además asegura MOS que Simón Bolívardejó escrito <que la rebelión de Aguirre fue la primera declaración de independencia de una región de América>. Perdura en el imaginario popular. Como dato escatológico del loco personaje, no tuvo reparo en asesinar a su hija Elvira y a su criada a cuchillazos para que no soportaran la violación de sus tropas amotinadas y luego fue asesinado en Barquisimeto, su cuerpo descuartizado y sus restos comidos por perros, con la única excepción de su cabeza que cortada y enjaulada fue expuesta como escarmiento en el Tocuyo y sus manos mutiladas fueron llevadas a Trujillo y Valencia. Se le atribuyen el asesinato de 74 personajes propios y extraños y unos cuantos religiosos.

La casita costera entre Playa Pargoy el Cerro Guayamurí,era acogedora. También tenía patio frente a la mar con huerto y el uvero de playa con fruto morado, recordando a Viernes aunque era inolvidable, sabio,extraordinario einsólito. El mejor que jamás conocí. No en balde, casi inmortal, pues no se sabíacuánto vivíaunArrakiansque cumplen miles de años y él tenía, frente-sudó,10 mil de nacido, y estaba como una lechuga de mar. De hecho parecíamos Wirchitos o Guirchitos,comparados con elGladiador, y eso que éramos como recién nacidossi nos diferenciaspor la edad con elcoloso,héroe eincansable viajero galácticoRobinsoñero, ese ser supremo,aquél semi-dios sin edén o diábolo sin averno de Viernes ahora reducido a la sola letra V.

Tres habitaciones, dos literas por cada una, y hamacas en el pasillo abierto de alcayatas en fila india ñera, o sea mal colocadas, como los nombres de los planetas conocidos,suda-frenteDyunke, el buen amigo de V. El planeta Tierra,nos explicaba, es más agua que suelo, o más litósferaque hidrósfera. Depende del plano para analizarla. Si es en el sagital, es más piedra, magma, núcleo metálico y menos agua y si vespor imagen satelital,habría que nominarlo planeta acua, porque encuentras más agua que continentes. Es contradictorio oequivocadoelargumento-noción que sustentaba el nombre propio La Tierra. Sudó, el cuarto 4to mosquetero,V D’Artagnan que en Arrakis era unsello-voz,que no vocalizas,solo suda-frente-onda sin sonidocon idioma. Todo un misterio laberíntico de ilógica. Frente a frente. Estuvo mejor explicado de esa manera.

El merendero, el salón y elpórtico están retratados como dicen en ñero-landiaen,cómo vayasyendo,iremos viendo. Bonita, pero sin arreglo feng shui energético. Un desordenamientode orden muy margariteño, agreste, tozudo,como vasco alza piedra o un catalán porfiado que le da por sentirse más culé que ibérico, o uno que se siente más maracucho que venezolano o un hijo er diablo que se cree más isla-ñero que veneciano.

A las ocho y picoteesperábamos a los muchachos y nos sentamos a orar bajo el secoflamboyán que a dura penaescupía sombras raquíticas que nada detenían el picor de las lanzas coloradas del sol en el lomo. Palangres y nasas langostera, por no decir langos-ñera sobre la popa yen el timón-guía solitario y yo en proa. Le hizo gracia a V que escuchaba a través de la melange en onda de pre-cognición. Podía a eones de espacio-tempo presentir experiencias desde Arrakis. La tierra de la madre de las perlas mágicas y el oráculo que es la semilla del dios emperador de las dunas eternas y las infinitas arenas áridas del tiempo y su sapiencia…

Miles de áreasde sabiduría y conocimiento, atendían el compendio del oráculo del dios emperador,y la 1ra-2da.,Fundación del Imperio yla Enciclopedia Galáctica. Viernes era, no soloun exponente de lujo sino maestro legendario héroe que enfrentó batallas milenarias que nos sudó aterrante y emocionante. Lo sugería la regla HM-Bene Gesserit…<<Gasta energía en lo que te hace fuerte. Las energías gastadas en debilidades, te arrastran a la fatalidad>> y la madre brujaBene Gesserit, Darwi Odrade, el DarwinArrakiansde evolución local<<No hay secreto en el equilibrio…Lo único que necesitas es sentir las olas>>… Jr. lloró de emoción…

Siempre llegaban los mosqueteros con la bitácora decidida e inconsulta de la noche antes. Margari-ñera al fin, rara vez funcionabamejor. La idea pasaba por lo usual. Navegar por el promontorio-banco donde estaba el tipo de Cayo Pelón eir Bajo Las Caracas norte franco,céfiros de popa a proa, a tres nudos náuticos, velocidad crucero, GPS y radiotransmisorcomo alfombra de cucarachas crujiendo o unas cuantas pisadas de obstinado capitán,sobre cristal molido.

En Arrakis existen escrituras pero no imprenta, es el dios emperador y el Shai hulud o gusano el que produce la melange,especia que admite mirar al futuro y manejar el oráculo de la duna, através de las perlas, como portales inter-e-intra-dimensionales. Eso nos sudó V, frente en alto, desde Arrakis, mientras el peñero Viernes Ñero, cercenaba barbas de espuma del oleaje aguas abiertas con el casco de Fibra-Glass, sirviendo de guillotina o de chafarote otomano o de cimitarra mahometana. No se hizo esperar la compañía del primo nariz de botella surfeando olas paralelamente al ir del bajel yCheo siempre proba-minas,otea e identifica bancos ygrita a Chichito cual es el arte que pegay a mí con los brazos como ayudante de aeropuerto, me dirige a baboro estribor, según se mueva el objetivo que iba como pez bajo el agua…Un tiburón tigre se comió una gaviota que no pudo despegar porque se le mojó el ala, pude anotar la vez que el mari-ñero de Cheo, estaba nervioso yChicho me alertaba al capitán cañero,el alfombrado de peces león,que llenaban de arabescos los fondos marinos cercanosal cayo adonde nos dirigimos. Extrañamente el lugar donde hallamos la XXXL aparecía espontáneo sin aviso con una niebla fosca en mitad de nada donde el casco y nosotros desaparecíamos dentro de la cortina de gases humeantes, y humos nebulosos…

Suavemente la brumadisipó y la concha rayada color crema dura, batida,volvió tal como cuando la

hallamos. Sabíamos por instrucción de V, que debíamos llevarla, cada vez que quisiéramos viajar a otros mundos con solo colocarla dentro de su recipiente de carbonato cálcico, y por así decirlo,discar la clave para ignición. Los colores eran sorprendentes y perfectos, que no parecían terrestres. La perla brillaba con una vida propia solo cuando entraba en contacto con su receptáculo, único para cada perla, no repetida, escogidas por el dios emperador.Cheo, Chicho y yo, ahora mas wirchos que nunca, colocábamos la nacarada en su envase que era como abotonar camisas en un ojal. De inmediato V, cada vez que eso sucedía,sabía que ya nos íbamos al otro mundo o dimensión, que no siempre la misma. Pero hoy era el primero de tantos otros que visitaríamos en el proceso de enseñanza aprendizaje que es infinito y aterradoramente emocionante…

Esa vez fuimosa dar al planeta natal de V, Arrakis, llamado en terrestre,Dune oDunas… anclamos vaya usted a saber cómo, en dunas desérticas, en arenales que a razón de relojes del tiempo recorrían sílices, unas sobre otras, como los universos múltiples o multiverso.Esta vez no nos preocupamos de mamíferos con narices de Cyrano de Bergerac o de atunes con aletas dorsales sabor a flan, ni mucho menos orcas con túnicas púrpuras, como San Muad´dib del vaticano carmesí de Dunas.Ahora el problema era el Shai-hulud. El gusano de dunas de Arrakis y aprender a entender sobre la melange.Usar la especia pre-cognitiva solo para Arrakians, al terrícola lo derretiría como esperma de vela. Los ojos azulesse ponen cuando entran en trance y CheoMacanudo decía que eran como marigua-ñeros espaciales. Reímos y sudamos, los 4 mosque-ñeros juntos, y Jr. escuchaba muriéndose y llorando de la risa mientras el multiverso sigue in-escrutados por <los polvosdelcosmos que nos auto-interpretamos> eso me recordó el programa de Tv de Carl Saganterrícola llamado Cosmos, de la BBC de Londres, si no me equivoco.…

25.15 pm…Arrakis… Dune

Arrakis es un desierto del tamaño de todo un planeta Sahara de las dunas de arenas. Una grosería de areniscas y asperones por doquier, con el menudo agravante de mantener un gusano inmenso de 40 m., que surca como amo de los polvos sin depredador que lo consuma, ni padre eterno que lo reduzca. El dios gusano, es el señor de la especia melange, la sustancia natural con la que los Fremen, tribu local de las arenas, cabalgan-navegan sobre ellos, los controlan-dirigen como un auto y en el proceso, ven a futuro cercano,y con ello la sabiduría que nosotros pudimos ir tomando a cuenta gotas, no vaya a ser que la gota gorda, enérgica sapiencia multiver-sal, derrita la incipiente anatomía físico-mental del soma humano y el encéfalo como el cosmos sapiens en formación de la humanidad. Jr. mantenía los ojos de catalana o decatalufa…ojo de vaca cagona. Infinitamente sorprendido y encantado.

-Abuelo,yo entiendo poco y no me importa, pero me encanta mucho lo que cuentas, y todo eso si me importa. Amo a V…

-Nosotros también y él a nosotros más…replicó convencido el Capitán América del Perla Ñera…

-¿V, es nuestro maestro nono?, preguntó Jr. y sus ojos azules se pusieron color melange…

-De nosotros y unos cuantos millones de inteligencias universales del dios emperador del multiverso. Jr. chilló de contento… !eeeeesoooooo¡

-Algún día voy a conocerlo

-Es probable Jr… Él te conoce y me dijo que serás uno de los terrícolas de un futuro de perla XXXL. Algo así como la primera generación de videntes terrestres, pero de verdad, no los engañadores de oficio que por aquí llaman Coach y son una plaga comiendo dinero como alimento esencial y para nada avalan a quienes asesoran para mejorar su calidad de vida. Toda una maldad que como un boomerang, un día cegará la cabeza misma de quien preparó y ejecutó el lanzamiento de ida y vuelta… el que la hace la paga, preguntó el niño,

-!Sin lugar a dudas¡, exclamó expresivo ChuoMarín, que para ese momento sabía algo quese calló.!Jamáslo olvides¡… y Jr., jamás lo olvidó.

V, nos condujo al muelle de arena donde nos esperaba el ARSH-Viernes Ñero del héroe de la estepa y los desiertos. Fuimos antes a un lugar como un palacete de un material desconocido en la tierra que daba la sensación de vivienda para gente de alcurnia. Entramos y automáticamente un brillo encendió el lugar que era como unalámpara de luz LED. Los nervios volvieron como hormigas al azúcar. Pero V, con su calma impertérrita pero brioso, sudo-frente uno de los teoremas tleilaxu… <<Cada civilización debe contender con una fuerza inconsciente que puede anular, desviar o revocar casi cualquier intención consciente de la colectividad>>A Cheo brotó un lagrimón y a Chicho un gas fétido del susto. Tuve que aguantarme la risa cobarde…(desde que era nene reía como un loco cuando me asustaba. Mamá se preocupó y me mandó con papá al loquero que se murió de la risa cuando supo la razón y muertos de la risa todos, no pasó nada y todo siguió igual). Ambos Jr. y yo, nos echamos al piso a reír como locos. V, sudaba frente a montón, el equivalente a la risa Arrakians…

En el salón nos esperaba un hombre que deduje era un sabio local de las dunas, y el oráculo melange. Nos sudo una reverencia y le contestamos con un sudor en la frente que más bien era miedo, no hubo palabras a la sazón pero a partir de ese instante el idioma no existía. Es decir, solo el pensamiento abstracto y por tanto una onda energética que no precisa sino una sensación que terminan siendo palabras e ideas compartidas. Eso nos quitó el miedo a priori, en especial a mis 2 mosque-ñeros, que empezaron a desentender lo imposible para ñeros en tierras ignotas.El sabio FremenAsgardt, de 20 mil años, era un descendiente de Duncan Idaho. Una leyenda de la historia de la formación del imperio galáctico que influía esta dimensión cósmica. Nos dotó de los aperos para montar – cabalgar Shaihulud… un chak para anclar al segmento, un fug para dirigir a babor o estribor y el zarc que es el báculo con que se domina el segmentado dios de las dunas y señor de la melange… al día siguiente zarparíamos a dar un recorrido y conocer los secretos locales como suerte de primera lección a los mosque-ñeros espaciales que ahora sí, hacen como lamáquina de pin-ballsila mueves tramposo y se apaga, para dormir el miedo como una pesadilla que no era cierta del todo. Jr. amó al nono con sueño en los ojos de melange.

En ese momento llegó tía Clara y dejé de contar hasta el día siguiente que el planeta de las sílices y la melange escondía sus secretos para los pesca-ñeros y para el futuro héroe terrícola que conquistaría Arrakis al lado del gran V, quien fue su maestro de por vida y el alma del Hechizo de Perla que cambiaría para siempre la vida de los margariteños que aprendieron a viajar hasta el infinito y mas allá con el alma de la imaginación y la Perla XXXL ñera que llegó para quedarse hasta el final de los tiempos. Jr. se durmió en su cama con la Vallita en mente y soñó con un océano de arena como una sola partícula del universo que se sueña a sí misma.

Marcantonio Faillace Carreño