Francisco José Virtuoso: La superación de la crisis solo tiene como alternativa la elección presidencial #22Oct

En Venezuela nos hacen falta liderazgos, que logren la articulación ciudadana a favor del cambio de condiciones políticas y electorales, asegura el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso, quien continúa reconociendo a Juan Guaidó como el político con el mayor liderazgo y reconocimiento por parte de la población.

Advierte que el régimen de Maduro trata de hacer todo posible por sacar el tema de las discusiones en todos los escenarios, tanto de lo que llaman la “Mesita” como de la opinión pública, del Parlamento, evitando por todos los medios que se toque este tema, a la vez que sugiere, que esto tiene que ser una exigencia popular, de la gente en la calle, de todos los días de los ciudadanos y a través de una articulación y de una capacidad de lucha ciudadana por esa causa, que efectivamente se haga sentir y camine en esa dirección

La situación actual

Venimos de un proceso en el cual Guaidó levantó muchas expectativas de cambio, al extremo que efectivamente terminamos el año 2018 en una suerte como de marasmo, de profunda desolación, un país que no tiene posibilidades de cambio, con una oposición muy mal valorada en las encuestas, apreciaron Guaidó, y se genera lo que los expertos llaman “efecto Guaidó”, se entusiasmo nuevamente la gente y tuvimos unos

meses de ebullición y de mucha movilización popular, pero creo que se manejaron mal las expectativas, en el sentido de que dentro de muy poco y haciendo muy poco íbamos a tener un cambio evidente de la situación política, un cambio de gobierno, un cambio de régimen y por acciones, prácticamente por acciones casi como que no producidas por la sociedad, mas bien provenientes de otros ámbitos, todo el tema de la intervención militar, el tema de la posible intervención extranjera, lo que levantó muchas expectativas, las cuales no se manejaron adecuadamente,señala Virtuoso.

“Yo soy de los que creo que el cambio en Venezuela, es muy complejo, muy difícil, porque nosotros estamos en una situación de mucha represión, esto es una dictadura y esto implica que tienen el control del Estado al servicio de una idea política y al servicio de una élite política, entonces la posibilidad de luchar contra ese régimen así constituido, es muy compleja y muy difícil.

Además resulta que se han involucrado factores externos que se han vinculado muy fuertemente al conflicto, tu puedes decir que Estados Unidos ha tomado una injerencia muy directa en el proceso venezolano, pero eso es parta de la presencia de Cuba, China y Rusia también en el conflicto, allí se ha formado un circulo vicioso que es muy difícil de romper; entonces, tenemos una situación geopolítica y una serie de elementos internos que

afianzan la dictadura y que debilitaran la posibilidad de lucha de la

oposición y eso ha generado bastante frustración en la gente”,

asegura.

La salida racional al conflicto

Sobre el estado de ánimo de la población para hacer frente a esta situación, el rector de la UCAB señala que todas las encuestas revelan que la gente, cada vez más en el país, ve que la salida más racional al conflicto que vivimos, es una salida político electoral y con esto se quiere decir, que evidentemente tiene que haber un ámbito de acuerdo.

“Vamos a estar claros, lo que se ha demostrado a lo largo de veinte años, es que ni el gobierno puede aplastar a la oposición ni la oposición puede aplastar al régimen que representaba Chávez y luego Maduro, entonces en ese forcejeo, cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades y eso lleva a una suerte de solución política y esto implica una cierta concertación en torno a algunos temas claves”

Advierte que allí es donde está la diferencia, cómo convertir esa idea racional, que pareciera lo más adecuado, en una bandera que entusiasme efectivamente a la población, para que se ponga a luchar por ella, para que se movilice a favor de ella, salga como sociedad a exigir elecciones presidenciales en Venezuela con estas condiciones, agregando que eso requiere que, no solamente se vea como algo deseable, sino que se convierta en voluntad popular.

El régimen no quiere presidenciales

Admite que en estos momentos, la situación política del país está claramente estatizada, en este momento la correlación de fuerzas políticas no va en esa dirección, agrega que incluso el régimen de Maduro trata de hacer todo posible por sacar ese tema, tanto de lo que llaman la “Mesita” como de la opinión pública, del Parlamento, trata de que no se toque este tema; mientras que la oposición está tratando de rescatar espacios donde ese tema vuelva al centro político, en la AN, la posibilidad de que nuevamente se reconstituya la mesa de negociación den Barbados, el escenario internacional también es un espacio político para ellos, pero ciertamente pareciera como que no se lograra todavía, encauzar la fuerza política en esa dirección.

“En ese contexto qué es lo que nos queda, salida político electoral, la realización de elecciones presidenciales, en condiciones políticas y electorales favorables, que tiene que ser una exigencia popular, de la gente en la calle, de todos los días de los ciudadanos y a través de una articulación y de una capacidad de lucha ciudadana por esa causa, que efectivamente se haga sentir y camine en esa dirección. Allí es donde está el quid de las cosas, cómo se logra esa articulación ciudadana, y eso no está resuelto.

Sigo creyendo que Guaidó sigue teniendo una gran popularidad, que evidentemente ha perdido puntos, pero sigue siendo el líder político con mayor liderazgo y reconocimiento por parte de la población, pero ha ido bajando; sin embargo hay una oportunidad, decir que se ha perdido un porcentaje de popularidad, no quiere decir que esté bajo las tablas, todo lo contrario, es el líder que en estos momentos tiene mayor posibilidad de convocar y en ese sentido, creo que dentro del ámbito que rodea a Guaidó estarán pensando como fortalecer esa capacidad, porque ciertamente nos hacen falta liderazgos que logren la articulación ciudadana a favor del cambio de condiciones políticas y electorales”, dijo Virtuoso en entrevista radial.

La Universidad Católica Andrés Bello, está conmemorando este martes, su LXVI aniversario, con una serie de actividades, con las cuales da inicio a la Semana de la UCAB.