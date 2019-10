Luisa Ortega Díaz: Maduro es un “bocón” y un “fanfarrón” sin capacidad #22Oct

La fiscal de la república en el exilio, Luisa Ortega Díaz, calificó a Nicolás Maduro como “bocón” y “fanfarrón” por intentar atribuirse las protestas en Chile y Ecuador.

A juicio de Ortega Díaz su juicio Maduro no tiene capacidad logística e intelectual para organizarlas.

“Yo no tengo información cierta para poder asegurar que Maduro esté vinculado con estos hechos porque cuando afirmo un hecho debemos tener pruebas, sin embargo hago una consideración al respecto Maduro es un bocón y un fanfarrón que no tiene la capacidad logística e intelectual para hacer estas convocatorias y planificar esto y creo que algunos actores y voceros se dan unas capacidades que no tienen”, declaró Ortega Díaz

Manifestó que Maduro lidera un grupo de delincuentes que está dispuesto de hacer lo necesario para quitarle el dinero de los venezolanos.