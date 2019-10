Malos olores se apoderan del este de Barquisimeto #23Oct

Los malos olores se han apoderado de algunas calles del este de Barquisimeto, generando contaminación y un ambiente desagradable para quienes transitan y laboran en estas zonas.

Un brote de aguas negras ubicado en la avenida Caracas, entre avenida Madrid y avenida Los Comuneros, hace que más de un transeúnte deba “aguantar” la respiración. Carmelo Rodríguez, un trabajador de la zona contó a Elimpulso.com que el hedor de las cloacas impregna su ropa.

“Tenemos una problemática desde hace más de dos meses, se trata de un colapso de cloacas que nos está afectando a todos. Hay una anarquía de parte de las instituciones que no solucionan esta situación que parece no tener fin. Los comerciantes de la zona han intentado contactar a Hidrolara pero hasta los momentos no han podido”, declaró.

Una situación similar se vive en la avenida Lara con Calle 5, quienes transitan por el lugar también deben soportar malos olores desde hace 9 años, tal como lo cuenta el señor Pablo José Márquez, quien se dedica al oficio de vigilante de los vehículos que se estacionan en este sitio.

“Muchos me preguntan que de donde viene ese mal olor y yo les digo que son las cloacas. Los entes correspondientes vienen a hacer limpieza pero anualmente. Exigimos soluciones”, señaló.