Cabello: Huracán bolivariano llegará pronto a Europa y EEUU #24Oct

Este jueves, el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (AN), Diosdado Cabello, aseguró que el “Huracán bolivariano” llegará pronto a Europa y a Estados Unidos.

Cabello señaló que están preparando un golpe de Estado en Bolivia, donde Evo Morales es el “gran vencedor”.

“Quieren repetir en Bolivia el guión del golpismo, de designar a un presidente como lo hicieron aquí que colocaron a Juanito Alimaña (Juan Guaidó). Estados Unidos no tiene moral. Nos siguen bloqueando desde Estados Unidos, por cada sanción que nos hagan, el pueblo seguirá luchando y venciendo porque no nos vamos rendir y la mejor respuesta es el pueblo en la calle. Ese pueblo chileno, ecuatoriano, haitiano, argentino y uruguayo ya escogió una ruta, es la revolución de los pueblos. No hay forma de detenerlo, sino será peor para ellos. Están preparando un golpe de Estado en Bolivia. Es el racismo que llevan por dentro, solo ellos creen que pueden ganar una elección, gobernar un país”, afirmó