VIDEO U.E Juan de Villegas de Las Veritas requiere atención de la Zona Educativa #24Oct

Padres, representantes y habitantes de la comunidad Las Veritas, al norte de la ciudad, tomaron la unidad educativa Juan de Villegas como método de protesta, ya que aseguran que la directora de la institución está gerenciando de manera irregular su administración. . José Guerra, representante de la comunidad, contó a Elimpulso.com que uno de los principales puntos que denuncia el sector, es que la institución cuenta con la posibilidad de recibir a una mayor cantidad de alumnos, pero la directora negó esta opción, obligando a que los padres y representantes tuvieran que buscar opciones de otras instituciones más alejadas de su hogar. . Asimismo, se evidenció en las cámaras de Elimpulso.com las malas condiciones en las que se encuentra la escuela. Poca luminaria, baños en mal estado y salones con fisuras. Todo esto en el área "antigua" de la institución, ya que hay una estructura que fue construida recientemente, pero no está habilitada a plenitud. . Por esta razón, los representantes de la comunidad hacen un llamado a la Zona Educativa del estado Lara para que atiendan esta situación y solucionen los problemas que se están generando entre los representantes y la dirección administrativa de la unidad educativa estadal Juan de Villegas. . Texto y Reporte: José Enrique Arevalo Cámara: Brían Vidal . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Escuela #Servicios #Niños #SinAgua #LasVeritas #Educación #Noticias #Información #News #ElImpulso #24Oct