CulturaIMP El realismo y la fantasía de Víctor Asuaje se expondrán en VGA #29Oct

El sábado 2 de noviembre de 2019 será inaugurada la exposición “Metálicas” del artista visual autodidacta Víctor Asuaje en la Galería de Arte Villalón a las 10:00 am.

Esta exposición contará con obras de la serie Portafolio: Metal, en donde Asuaje ha sintetizado, en distintos retratos femeninos, la experiencia que ha tenido en pintura, dibujo y gráfica a lo largo de su carrera artística.

“Tiene una búsqueda del gesto, la mancha, y la superposición del color materia o color luz. Las manchas no son abstractas, lo que me dan es un soporte psicológico para el retrato que está cayendo arriba. ¿Quiénes son? No importa. Qué parecen y qué sugieren es lo que realmente me interesa”, expresa Asuaje, cuyo trabajo ha tenido presencia en galerías a nivel nacional e internacional.

Entre la elección de las obras se podrán apreciar múltiples atmósferas, con retratos quizá más nocturnos, otros más agresivos, algunos dormidos o despiertos. En todos, predomina un color metálico neutro, como lo indica el artista.

Todo el equipo de Galería de Arte Villalón recibirá al público en sus instalaciones entusiasmados en compartir con los ciudadanos el trabajo de Víctor Asuaje, uno de los artistas que representan.