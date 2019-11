VIDEO Barquisimetanos continúan inconformes con distribución de GasLara C.A. #1Nov

A mediados del mes de agosto la empresa gubernamental GasLara C.A. inició sus actividades en la región con el objetivo de mejorar la distribución de bombonas, sin embargo, los usuarios continúan mostrando su descontento por las fallas de la misma.

“150 veces hice esta cola, me hicieron pagar pero el servicio no me llegó nunca, tengo dos meses esperando”, aseguró Lorca Alvarado, habitante de la urbanización El Obelisco, quien a su vez señaló a Carmen Meléndez por la deficiencia en el servicio.

“¿Para qué agarró esto la Gobernadora? Si ella es almiranta de verdad, agárrese duro de esos pantalones y ponga aquí mano dura con el gas”, enfatizó la ciudadana.

Asimismo, Jenny Rivero, quien es vecina del barrio San Lorenzo, detalló que la página web de GasLara no tiene un funcionamiento idóneo para cancelar el dinero de los pedidos, por lo que tuvo que depositar en efectivo -actualmente de baja circulación- en un banco para poder pagar.

Por otra parte, la habitante del sector la Carucieña, Iris Guédez, evaluó el servicio como “pésimo”, y agregó que “es un descontrol total, una perdedera de tiempo”.

Algunos usuarios aseguraron que sí se les atendió, pero que la bombona de gas fue entregada 20 días o un mes después de la solicitud.