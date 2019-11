Henri Falcón: Cese de la usurpación impulsado por Juan Guaidó no funcionó #4Nov

El exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, aseguró que los políticos que hacen vida en la oposición generan de un error, diez errores más y son incapaces de reconocerlos y rectificar.

Falcón puntualizó que la ruta establecida por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, “no funcionó”, por lo que llamó a una unidad “sincera y sin hipocresías” con todos los factores democráticos del país.

El excandidato presidencial señaló que Los venezolanos están pasando mucha necesidad y que “el 80% de la población que no tiene los dólares que sí tiene otro sector de la población”.

“Los venezolanos están pasando mucha necesidad, demasiada, la gente del Zulia está viviendo lo que estamos pasando acá en Lara no hay gasolina, no hay gas, no hay luz, no hay agua, ese es el problema del pobre que es el 80% de la población que no tiene los dólares que sí tiene otro sector de la población”, indicó.