OPINIÓN Halloween es chévere #5Nov

Hace poco se celebró en el mundo estas horribles fiestas. Y uno se pregunta ¿Qué queda en el alma de una persona, que “disfrutó” mucho, después de Halloween? Quienes decidan ver en estas celebraciones algo que no tienen nada de malo, es su problema. Cada quien hace de su vida lo que le dicta su conciencia. Pero, si se dicen cristianos, católicos o evangélicos, pues rendirán cuentas a Dios a su debido tiempo. Por cuanto estas actividades, que se multiplican año tras año, arrastran un origen que lo ligan a prácticas satánicas que todo cristiano debería saber.

Quienes dicen creer en Dios y van semana a semana a sus iglesias a rezar u orar con el cura o el pastor, vean lo que dice su Palabra. “Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isa.8:19. Puesto que “los muertos nada saben” (Ecl. 9: 5), es evidente que no se les puede consultar, y quien pretende hacerlo se engaña. “El hombre no es capaz de una mayor necedad que la de abandonar al Dios vivo para colocarse bajo la influencia del autor de la muerte. Los que rechazan la verdad porque no les resulta agradable, quedan indefensos ante las mentiras del diablo”. D:B:A.

Mucho se ha dicho y explicado acerca de lo nefasto de estas celebraciones en el ámbito de la cristiandad. Esto, es algo que obviamente no agrada a DIOS, las bien recomienda “Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más” 1Tesa.4:1. ¡Ese es el llamado!. Que abundemos más y más en las cosas que agradan a DIOS. Sin embargo Ud. ve como, multitud de personas, mujeres y hombres. Padres y madres con sus hijos pequeños, hasta recién nacidos. Abuelas, abuelos, jóvenes y ancianos aún perteneciendo a iglesias cristianas, los ofrendan al diablo. Concluyendo que las fiestas de Halloween es chévere. ¡TRISTE!

Los estragos que hacen estas celebraciones no son cuentos y tienden a agravarse cada año. El mismo órgano de información católico, el Observatorio Vaticano, informa que la Policía de Cochabamba reportó sobre diversos crímenes, raptos y agresiones perpetrados por jóvenes involucrados con cultos y sacrificios satánicos, durante estas celebraciones.

La policía registró tres crímenes relacionados con prácticas satánicas: los asesinatos de un estudiante del colegio Don Bosco, el de una joven embarazada del colegio Quintanilla y el rapto de una joven universitaria de 19 años que sufrió laceraciones y tatuajes en todo el cuerpo. Todo en el marco de dicha celebración

Miguel Manzanera, representante del Departamento de Bioética del Arzobispado de Cochabamba añadió: “Los sacrificios se convierten en una práctica común de estos grupos, ofrecen al diablo no sólo animales, joyas u objetos personales sino la vida de personas”. ¿Cómo les parece?

Dios en el libro de Apocalipsis nos hace un llamado desesperado a salir de esa ignorancia, de la Babilonia espiritual. Que son las distorsiones y la confusión que reina en las distintas iglesias, como este tipo de cosas. Debemos abandonar la oscuridad y buscar la Luz Admirable que es Cristo Jesús. Y lo hace para librarnos de las nefastas consecuencias que les esperan a aquellos que hacen caso omiso a su palabra. “Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas” Apoc. 18:4. ¿Cómo les parece?

William Amaro

