¡Aprobado por la AN! 9 diputados conforman el Comité de Postulaciones Electorales #05Nov

Este martes 5 de noviembre, la Asamblea Nacional (AN) aprobó con las dos terceras partes de los presentes, el Comité de Postulaciones Electorales, conformado por 9 diputados.

Los parlamentarios escogidos para tal comisión son Ángel Medina (MUD), Luis Aquiles Moreno (MUD), Stalin González (MUD), Piero Maroum (MUD)

Olivia Lozano (MUD), Franklin Duarte (Encuentro C.), William Gil (PSUV)

Nosliuw Rodriguez (PSUV) y Jesus Montilla (PSUV).

El legislador Carlos Berrizbeitia acotó durante la sesión que “no hay un solo venezolano que no quiera una salida electoral transparente, no existe un solo venezolano que no quiera que Maduro salga, ustedes solo sirven tapar la corrupción”.