Son Titulares al día miércoles 6 de noviembre de 2019 #6Nov

Freedom House: Libertad en internet disminuye en Venezuela y Brasil.

IPYS ha registrado más de 880 bloqueos digitales en 2019.

Conatel cerró y confiscó equipos de emisora Jet 95FM en Falcón.

Tesoro de EEUU impone sanciones a cinco ciudadanos vinculados al régimen de Maduro. Remigio Ceballos, comandante del CEOFANB; Pedro Carreño, Diputado de la ANC; José Ornela, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación; Carlos Calderón, alto funcionario del SEBIN; y Néstor Blanco, comandante de la GNB.

EEUU emite exenciones para Venezuela y dejan claro que los pagos hechos al gobierno por impuestos, aranceles de importación y otras transacciones “necesarias” se permitirían pese a la orden ejecutiva del 5 de agosto que prohíbe a las empresas estadounidenses tratar con el gobierno venezolano.

Juan Guaidó: La solución a la crisis venezolana pasa por una elección presidencial libre.

Julio Borges sobre sanciones de EEUU: Exhortamos a todos los países a tomar acciones similares.

Vecchio: Nuevas sanciones de EEUU buscan evitar que el régimen se siga aprovechando de recursos del país.

Fallas en el Metro, colapsos en la autopista y falta de transporte público provocaron caos en Caracas

Almagro exhorta al Reino Unido a imponer más sanciones contra el régimen chavista.

Juan Pablo Guanipa: “Todos estamos desesperados”. Apunta que el hecho de que no se haya logrado la promesa de la oposición de que haya cese de la usurpación tiene a los venezolanos desmotivados.

Comité de Postulaciones Electorales quedó conformado por seis diputados opositores y tres parlamentarios chavistas.

Súmate: Comité de postulaciones para rectores del CNE debe ser independiente del poder político.

María Corina urgió en la necesidad de apegarse estrictamente a la ruta planteada.

Los diputados del chavismo en la Asamblea Nacional condicionaron este martes el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en el seno de la Cámara, a la participación de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

Luis V. Leon: De nada sirve cambiar el CNE si la ANC sigue viva

Guaidó a ONU: Crisis venezolana está a punto de ser catástrofe.

FVM: Médicos venezolanos ganan entre 0.3 y 0.54 dólares diarios

Alcaldía de Iribarren en Lara, adorna la ciudad para “las navidades felices”

Comerciantes de Mercabar trabajan sin electricidad desde hace dos meses

Alexis Paparoni: Hoy solo producimos el 18% de lo que consumimos

Roberto Latini: Sector agrícola venezolano va camino a una “paralización total”

Industria de la refrigeración advierte que solo trabaja con el 10% de su capacidad

Habitantes de Manzanares (Anzoátegui) sufrieron más de 130 cortes eléctricos

Condenan a 11 años de prisión a sujeto por abusar de sus tres hijas

Elias Pino: Leocenis García ataca a Nelson Bocaranda en nombre de la limpieza periodística. Notable.

Nelson Bocaranda: Es falso lo que circulo que me habían devuelto mi pasaporte. Tengo 14 meses sin mi documento de identidad. Sin poder viajar por capricho del régimen. Está en gaveta del escritorio del jefe del @SAIME por “orden superior”. No me aceptaron recurso de amparo.

El diputado Freddy Guevara cumple 2 años en la Embajada de Chile por la persecución y el amedrentamiento de este régimen.

Hoy el teatro “Teresa Carreño” luce desvencijado y destruido por el chavismo. 20 años de indolencia comunista.

Cantv se hunde en la barbarie mientras Maduro promete instalar tecnología 5G

Al menos 30 presos heridos en un intento de fuga en Comandancia de PoliYaracuy

Seijas y Asociados: Guaidó registra apoyo de 50% y Maduro baja a menos de 20%.

Autoridades de la Gobernación de Zulia a empresarios: Denuncie y no atienda llamadas de extorsionadores.

Estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC) trancaron la autopista Variante Bárbula-San Diego para exigir servicios de transporte y comedor.

En 2019 más del 50% de las transacciones se pagaron en dólares.

Maracaibo lidera entre las ciudades más dolarizadas de Venezuela.

PDVSA y Chevron volverán a mejorar crudo en Venezuela.

Denuncian que en Aragua hubo cuatro fallecidos por dengue hemorrágico en octubre

Aprueban venta de gasolina en Zulia a través del esquema pico y placa.

Héctor Rodríguez denuncia a Américo de Grazia por “instigación al odio y difamación”.

Expareja del exconcejal Edmundo Rada fue privada de libertad y enviada al Inof.

Hallan 11 cuerpos carbonizados en relleno sanitario La Bonanza.

En medio de racionamientos eléctricos monaguenses reciben las “Navidades Felices”

Trabajadores de Imparques reclaman el restablecimiento de sus derechos

Sector agrícola venezolano va camino a una paralización total

Más de 2500 pacientes VIH están en peligro por escasez de reactivos

Reportan fuerte retraso del Metro, por fallas en la Zona de Maniobra de la estación Palo Verde. También denuncian a través de Metro comunidad que este martes solo están operando 12 trenes en Línea 1, 7 en Línea 2 y 4 en Línea 3.

Maracaibo. Protestan los familiares de dos víctimas de ejecuciones extrajudiciales en procedimientos distintos, ocurridos el jueves pasado. Ambos asesinatos presuntamente ejecutados por el FAES.

Permiso temporal de permanencia para venezolanos en Perú vence el 11 de noviembre.

Bote con siete venezolanos interceptado en aguas territoriales de Aruba.

Bukele pidió a otros países que desconocen a Maduro que expulsen a sus diplomáticos.

Repsol recibió más de 3,2 millones de barriles de crudo venezolano en el tercer trimestre. La recepción se hizo impulsada por cinco descargas del país en sus refinerías de Bilbao y Cartagena, en septiembre.

Piñera descarta renunciar ante las protestas que persisten en Chile.

“Fake news” de la crisis en Bolivia inundan las redes sociales

¡Continúan las protestas! Bolivianos trancan calles para exigir salida de Evo Morales

Juez ordena a Perú devolver 157 millones de dólares a Odebrecht.

Brasil capta la atención del mundo petrolero con dos subastas millonarias esta semana.

Trump discute con López Obrador la “creciente violencia” de los carteles, ante la masacre de una familia de EEUU tras conocerse el asesinato de varios miembros de una familia de mormones en el norte de México.

AMLO rechazó ayuda militar de EE.UU

Irán anuncia que volverá a enriquecer uranio.

Crecen las acusaciones de fraude en Bolivia.

Gordon Sondland, ex embajador de EE UU y testigo clave en el caso del impechment contra Trump, cambia su testimonio y dice que se condicionó la ayuda a Ucrania con investigar a Biden.

Turquía captura a la hermana de Al Baghdadi al norte de Siria.

Apple se compromete a gastar 2.500 millones de dólares para paliar la crisis de la vivienda en California. La empresa sigue el ejemplo de Facebook y Google, que han prometido 1.000 millones cada uno, entre críticas por ser en parte responsables de la situación.

SanLuis logra su primera nominación a los Grammy Latino con “Buena para Nada”.

Liverpool jugará dos partidos en continentes diferentes en menos de 24 horas.

Conmebol cambia sede de final de Copa Libertadores de Santiago a Lima.

Futbolistas chilenos se unen a las protestas en su país.

La Vinotinto se ubicó en el grupo “A” del preolímpico de cara a Tokio 2020.

Con entradas regaladas por Lacava, Magallanes llenó su estadio en juego inaugural.

Cardenales debuta con victoria 5 – Águilas 3

Tigres 6 – Leones 3.

Tiburones 5 – Caribes 3

No se trata de tener elecciones para salir del régimen…. se trata de salir del régimen para tener elecciones. Visto en la pared…

Al día miércoles 6 de noviembre de 2019