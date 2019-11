Confusión genera imposición del petro en trámites del Saime y Saren #7Nov

“Todos estamos confundidos”, dijo el Dr. Manuel Rachadell, profesor de Derecho Administrativo y de Finanzas Públicas, al referirse a la decisión tomada por el régimen de Nicolás Maduro de utilizar el pago del “petro” tanto en los trámites que se hagan en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) como en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), a partir del presente mes.

–¿Cómo observa esta decisión de imponer una nueva moneda o una forma distinta de pago al que se pueda hacer con el signo monetario oficial? .le preguntó Elimpulso.com.

-Es una novedad mundial.

-Pero, usted me ha dicho que está confundido. ¿Lo ha sorprendido?

– Yo he hablado con abogados de la Universidad Central de Venezuela y todos coinciden conmigo en que esto nos confunde porque nunca se ha visto que un Estado ponga a un lado la moneda nacional para utilizar un instrumento de valor que no se ve, ni se toca. Sólo un abogado, que fue mi alumno y le tocó organizar lo relacionado con el petro, ha dicho que es una decisión positiva, pero nunca despejó las dudas que tenemos.

–¿Cómo puede una persona aceptar una especie de moneda que no existe, porque es virtual?

-Al tenedor del “petro” le importa que le paguen los intereses adecuados o que ese instrumento se vaya valorizando con el tiempo y haya una ganancia.

-¿La habido?

-Si, porque empezó con un valor fijado por el Poder Ejecutivo y últimamente llegó a valer 80 mil bolívares, ya que la mitad fue establecida como salario mínimo, cuando éste era de 40 mil bolívares.

–¿Cómo entender que el régimen la ha denominado criptomoneda y fije su precio?

-A este gobierno no le importa endeudarse.

–¿No se violentan principios constitucionales en relación con el bolívar?

-La emisión de la moneda oficial le corresponde al Banco Central de Venezuela, que debe controlar el valor de la misma y luchar contra la inflación.

Pero, además del BCV, le corresponde a la Contraloría General de la República, pero ésta no se ocupa de eso, porque está muda, ciega y sorda. Además, también es competencia de la Asamblea Nacional el asunto de la moneda que circula en el país.

-¿Cómo es que un gobierno impone una criptomoneda?

-La criptomoneda es una forma de pago que se utiliza por la ley de la oferta y la demanda entre particulares. Lo extraño en este caso es que el llamado petro es un instrumento propiciado por un Estado. No es una criptomoneda.

-¿Qué es entonces?

– Es un bono de endeudamiento porque el gobierno garantiza el valor de esa supuesta moneda. Las criptomonedas, como por ejemplo el bitcoin (BTC) se basan en la fe que tenga el público en ese instrumento. Aquí no se basa en la fe, sino en.la garantía que da el Estado sobre cualquier deuda. Es una operación de crédito público. Es un endeudamiento aunque sea potencial.

-¿Qué significa potencial?

-¨Porque en si mismo no constituye una deuda y existe la posibilidad de convertirse en deuda. Los tenedores de ese bono de deuda pública pueden exigirle al Estado que cumpla su compromiso de pago.

-¿Existe alguna explicación para que se imponga el pago en petro el pasaporte o su renovación o el pago de los trámites en notarías y registros?

-Eso es lo que nos ha confundido a todos. No sé cómo serán los mecanismos para la entrega del petro. A lo mejor el BCV lo hará mediante un documento ¨Porque físicamente no existe.

No hay instructivo

La Dra. Nancy Rodríguez, quien fuera presidenta de la Comisión evaluadora de jueces, dice que es posible que la medida haya sido adoptada por el régimen porque ya casi todas las operaciones se hacen con divisas extranjeras.

El régimen, agregó, lo está permitiendo. De hecho, los bancos lo hacen. Yo traté de saber cómo se harán los trámites mediante el petro en notarías y registros, pero en todas partes, incluso en Caracas, de donde vengo, me dijeron que todavía no hay un instructivo sobre el particular. Lo que hay es una gran confusión. ´porque no se sabe qué pasará con quienes no tengan petro, sino bolívares. Esperemos que el BCV o la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sonacrip), que es un organismo creado por el régimen para el petro, establezca el reglamento o las indicaciones de cómo se harán las transacciones en los organismos que han sido obligados a trabajar con ese instrumento que es distinto a la moneda oficial, el golpeado bolívar.