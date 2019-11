Guaidó desde Barquisimeto: Es el momento de salir a las calles a reclamar por nuestros derechos #9Nov

El presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, llegó la mañana de este sábado a un mercado popular de Barrio Unión, como parte de la gira que realiza en Barquisimeto este fin de semana.

“Estamos en Barquisimeto acompañando a nuestra gente, palpando la posibilidad de que vamos a cambiar a este país. Es el momento de Venezuela, el momento de nuestros ciudadanos y de salir a las calles a reclamar por nuestros derechos”, expresó Guaidó en medio de un gran numero de personas.

“Los larenses me han expresado la necesidad, el dolor pero también el empuje de un ciudadano que no se rinde, que no se acostumbra, que se une a los maestros, a las enfermeras y que lo va a lograr”, agregó el mandatario encargado.