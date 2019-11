Américo Martín: Evo Morales no puede hablar de golpe cuando convocó a nuevas elecciones #11Nov

Para Américo Martín, político, abogado, escritor y analista político, Evo Morales no puede hablar de que ha sido objeto de un golpe de estado por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Había llegado a un acuerdo con la OEA para que se hiciera una auditoría con profesionales en la materia. El informe elaborado por los técnicos demostró que se había producido un fraude masivo. A causa de dicho informe, despidió al Tribunal Supremo Electoral, como acusándolos de haber hecho el fraude. Reconoció, por tanto, el fraude y llamó a la oposición a dialogar para ir a un nuevo proceso electoral Los altos mandos de la fuerza armada y de la policía no le dieron ningún golpe de estado, sino que le solicitaron la renuncia para resolver la crisis. Tras su dimisión, presentan sus renuncias el vicepresidente, Álvaro García Linera; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el presidente de la cámara de diputados, Víctor Borda. quienes constitucionalmente forman la línea de mando para asumir la presidencia. Y aparece Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, como presidenta ante el vacío de poder que se ha producido.

Conviene resaltar que el informe de la auditoría de la OEA no lo desconoció Evo Morales, sino que lo ratificó y por eso se explica que haya despedido al Tribunal Supremo Electoral.

El fraude fue terrible que, inevitablemente, Morales debe ser procesado judicialmente. Tiene que ser juzgado porque cometió un delito y está confeso.

Además, ya el pueblo había votado contra él para que no fuera candidato cuando se hizo el referéndum sobre la elección ilimitada.

-¿Podría repercutir la situación de Bolivia en la política venezolana?

-Podría por haber estado Bolivia correlacionada con Venezuela. Nicolás Maduro comete un error al decir que la OEA procedió contra Morales. La auditoría es impecable, hecha por los mejores técnicos que yo conozco. Y es que el propio Evo reconoció el informe inmediatamente, tomó medidas y llamó a nuevas elecciones.

Maduro ha cometido irregularidades y difícilmente pueda llamar a elecciones ante lo que está ocurriendo. Es indignante que se solicite una invasión con el pretexto de que no se puede hacer nada. Venezuela no soporta más los sufrimientos. Pudo en Bolivia haber un golpe, pero no lo hubo. Aquí hay problemas dentro de la fuerza armada y los Estados Unidos han estado llamado a los militares a que se apeguen a la Constitución.