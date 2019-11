Guaidó ante contramarcha del chavismo: Ni la avenida Bolívar llenan, les pongo el reto #11Nov

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió este lunes a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), sobre la contramarcha planificada por Nicolás Maduro este sábado 16 de noviembre.

Guaidó aseguró que el “régimen dictatorial de Maduro” no cuenta con el respaldo de los venezolanos.

“Con respecto a la contramarcha clásica que convoca la dictadura en estas ocasiones, yo apuesto a que no llenan ni la avenida Bolívar y les pongo el reto de una vez, para que tengan la decencia de responder. No tienen el respaldo. Aquí no hay una pugna por el poder, aquí hay es una lucha para poder vivir con dignidad, aquí el 90% del país está asqueado de la situación”, expresó Guaidó.