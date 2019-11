Magisterio venezolano confirma paro de 72 horas por mejoras salariales y calidad educativa #11Nov

El Magisterio venezolano ratificó el llamado a paro por 72 horas, entre este martes 12 y el jueves 14 de noviembre, en reclamo no solo de sus reivindicaciones salariales, sino también para garantizar la calidad de la educación en Venezuela, afirmó Ángel Marín, presidente de la Federación Venezolana de Maestros.

Precisó que en las reuniones sostenida con el ministro de Educación Aristóbulo Isturiz, no obtuvo los resultados deseados por las representaciones sindicales, en cuanto a las demandas salariales y las mejoras en la calidad educativa.

“La Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), castró la convención colectiva del Magisterio, la castración la hizo en tres elementos fundamentales: hizo un desastre con el salario, al

bajarlo de ocho salarios mínimos a solo un salario, que es lo que gana un docente I; igualmente, secuestró y le limitó las estimaciones de complementos salariales establecidos en la contratación colectiva, como son las primas y los bonos, solo le pagan al Magisterio en algunas primas, solo el 5% de primas que tienen entre 20% y 30% ; igualmente sabemos que esta lucha no es solo por el salario de los maestros, es por la calidad de la educación”, afirmó.

Marín advirtió que si el ministro no tiene capacidad o competencia para solucionar el problema del magisterio, “nosotros esperamos que en las próximas horas, el ´Presidente de la República se pronuncie en relación a las demandas salariales de de los maestros, no queremos la paralización permanente de la educación en Venezuela”, afirmó.

Por otra parte, señaló el Magisterio venezolano no es un eunuco político, tiene participación y derechos en opinar sobre los conflictos que enfrenta.

“Pero hay dos tipos de conflicto en el mundo, en conflicto político como el que esta ocurriendo en Venezuela, y el conflicto laboral. Nosotros hasta ahora hemos mantenido nuestro movimiento en la línea laboral, en la lucha laboral, y lógicamente, la reivindicación es básica y fundamental, no es que nosotros nos queramos diferenciar del resto de los demás trabajadores,no queremos hacer esto, tampoco pretendemos que el presidente nos de a nosotros un salarios que este por encima del resto de los trabajadores, nosotros lo que estamos exigiendo, es lo que teníamos en la anterior convención colectiva; nosotros logramos un contrato colectivo en abril del año 2018 de 8 salarios mínimos, y el gobierno redujo esa reivindicación a solo 1 salario mínimo, y estamos luchando y seguiremos luchando, basada este lucha en tres artículos de la Constitución, el artículo 89 que dice que los beneficios laborales son progresivos e irrenunciables, no vamos renunciar a ellos; el artículo 91 de la Carta Magna que dice que el Estado tiene que garantizar un salario mínimo que le permita al trabajador vivir dignamente, sostenerse él y su familia, esto no esta ocurriendo en el país y el artículo 102 de la Constitución, que habla del derecho a la educación, a garantizar los recursos para la alimentación de los niños, para la dotación de las escuelas, para garantizar los servicios mínimos, que no existen actualmente”, afirmó el dirigente gremial.

La Federación Venezolana de Maestros solicita a la UNESCO y a otros organismos internacionales, instrumentar proyectos que vayan orientados a mejorar la calidad educativa en el país.