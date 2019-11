Bolivia Suárez: Asamblea Nacional respaldo paro de 72 horas del Magisterio venezolano #12Nov

Total respaldo al paro de 72 horas convocado por el Magisterio venezolano, ante la falta de repuesta a las peticiones de los docentes por parte del Ministerio de Educación, dio la Asamblea Nacional, de acuerdo con la información dada a conocer por la diputada por el estado Lara, Bolivia Suárez, luego de reunirse con el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

“Nosotros estamos conscientes de la realidad que estamos viviendo en el país y de la necesidad que tenemos de que haya un cambio político, porque hemos observado que por parte de este régimen no hay ninguna disposición de cambiar en todo lo que tiene que ver con la educación, más bien lo que hemos visto es como día a día, se la ha ido estrangulando”.

Recordó que primero se dieron 24 horas de paro, después 48 y en esta oportunidad la paralización se ha convocado por 72, y aún no se tiene un pronunciamiento de parte del régimen, a favor de buscarle una salida a la grave situación que está viviendo todos los venezolanos.

“Este no es un problema solo del sector educativo, de sus docentes, sino que tiene mucho que ver con los padres y representantes y con el país en general, todos tenemos que apoyar las luchas por esta grave crisis que se esta viviendo en el sector educativo y esta protestas que no es solo por cuestiones reivindicativas, sino por una mejor calidad para la educación, es

migración que se ha registrado de niños, niñas y adolescentes se ha incrementado, porque se están violando la educación que es un derecho humano, y nosotros necesitamos que se recupera el sistema educativo, porque de lo contrario el país no va a progresar, por eso desde aquí, desde la Asamblea Nacional toda nuestra solidaridad con esa protesta e invitamos igualmente, para que todos nos sumemos el 16 de noviembre a esta gran protesta nacional que se va a hacer en todo el país y necesitamos que todos

los sectores que hacen vida activa en el país hagan acto de presencia en esta protesta que lo que busca es lograr una nueva Venezuela y que de nuevo tengamos este país de progreso y decisión, todos el 16 a la calle y este martes, miércoles y jueves, toda la solidaridad con el sistema educativo”.

Exitoso paro educativo

Mientras que la profesora Raquel Figueroa, de la Coordinación Nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, agradeció el apoyo que le ha brindado la Asamblea Nacional, a la lucha de los educadores venezolanos.

“Desde hace un años hemos venido proponiendo que se declare la

emergencia humanitaria compleja en la Educación, ante esta declaratoria ha habido una unidad de acción del sector de educación con esta AN, para defender la educación que hoy esta en desplome de sus derechos humanos.

Hoy estamos cumpliendo con el primer día del paro de 72 horas y podemos decir que a nivel nacional, ha sido un éxito en cuanto a participación, no solo de los docentes, sino también de las comunidades, de los estudiantes y también del gremio universitario”.

La profesora Figueroa anuncio que el Magisterio se va a incorporar a las acciones convocadas por el Presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, para el día sábado 16 de noviembre, así como en todos los espacios de lucha que se estén desarrollando en el país, estarán los maestros al lado de la Asamblea Nacional.