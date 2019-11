Guaidó: El pueblo venezolano esta determinado y decidido a salir a la calle a defender sus derechos #12Nov

El pueblo venezolano esta determinado y decidido a salir a la calle a defender sus derechos, lograr el cese de la usurpación y unas elecciones presidenciales libres, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó , a su llegara este martes al Parlamento venezolano.

Destacó que en estos momentos estamos en condiciones de ejercer la inmensa mayoría con la que contamos, en las calles, reclamando las condiciones para realizar una elección presidencial, con un nuevo Consejo Nacional Electoral y poner fin a la emergencia humanitaria compleja que en estos momentos está golpeando severamente a la mayoría de los venezolanos.

Advierte que no puede pretender la dictadura que el pueblo se acostumbre a eso, ya que no han sido capaces de resolver ninguno de los grandes problemas que tienen el país, ratificando que existen muchas razones para que el pueblo salga a la calle el próximo 16 de noviembre.

Al referirse a los acontecimientos de Bolivia, expresó que esa Nación esta viviendo un proceso de defensa de sus derechos, de su derecho a ir a unas elecciones, de su derecho a elegir y tener elecciones presidenciales libres en el ejercicio y la manifestación del poder popular, Dijo que en este proceso, el mundo ha sido testigo de cómo se ha desarrollado, recordó el referendo realizado para ver si había reelección o no, que el pueblo rechazó e incluso

trataron de imponer, les negaron la segunda vuelta, 24 horas de desaparición, un fraude electoral evidente que fue ratificado por el acompañamiento y los funcionarios de la OEA, y fue así como los bolivianos ejercieron sus derechos para recuperar la democracia.

Precisó que más allá del asilo solicitado por Evo Morales, más allá del destino político del ex presidente, lo importante es el proceso que están viviendo y están atravesando los bolivianos, haciendo votos porque esa transición sea amplia, específica, expedita, pacífica y apegada a las leyes, como lo están haciendo de manera que tengan resultados en el menor tiempo posible.

“Hoy los venezolanos vemos eso como también una ruta que

hemos venido luchando por ella, para nosotros no es ajena la

protesta, las exigencias, pedir el derecho a tener elecciones y

vamos a continuarlo haciendo y exigiendo”.

A la consulta acerca de lo que viene después del 16 de noviembre, Guaidó, señaló que no es solo el 16, recordando que hoy se esta dando inicio a un paro de 72 horas del Magisterio venezolano, haciendo un llamado a los padres y representantes a acompañar a sus maestros, que no solo están reclamando reivindicaciones, sino una mejor calidad de la educación, señalando que no hay que dejarlos solos, agregando que los profesores universitarios les han dado sus respaldo, recordando que en el día de ayer todos los sectores dieron su respaldo a esta lucha.

“Y no es solo demostrar la mayoría sólida y poderosa que quiere cambio en Venezuela, sino ejercer esa mayoría en las calles, en el contexto de buscar una solución a la problemática en Venezuela que pasa, y todo el mundo lo sabe, por lograr unas elecciones presidenciales realmente libres y atender la emergencia humanitaria compleja, esos son los objetivos centrales”.

Señala que como dicen por allí, el que esta asustado es el que se comió el cochino, que entiende perfectamente el temor del dictador, quien tiene el rechazo popular, no tiene respaldo ciudadano, señaló que han anunciado que van a levantar una protesta, ratificando nuevamente el reto: “A que no llenan la avenida Bolívar”, indicando que no van estar en todos los estados

, como la oposición, exigiendo sus derechos como los profesores, médicos, enfermeras, transportistas, periodistas en todos los estado de Venezuela, ejerciendo nuestros derechos.

“Al dictador lo que le queda es amenazar, que van a sacar colectivos, que pongan lo que quieran, que pongan las tanquetas, que pongan lo que les de la gana, el pueblo venezolano esta determinado y decidido a ejercer sus derechos, no va a tener miedo a esas amenazas”, aseguró.

Más adelante se refirió a la situación económica de boliviana y la comparó con Venezuela, señalando que la inflación en Bolivia este año es de 4%, mientras que en Venezuela es de 200.000%, el desempleo se estima en 57% y el PIB caerá hasta un 50%, agregando que existen todas las condiciones para avanzar, para exigir nuestros derechos.