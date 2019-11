COLUMNA El rincón de los miércoles #13Nov

Hace algunas semanas nos referimos a los servicios públicos venezolanos, un verdadero desastre. Sin embargo, revisando sus páginas donde dan cuenta del trabajo que realizan las empresas gubernamentales pudimos sacar algunas conclusiones verdaderamente asombrosas hasta para el más desprevenido. La cantv, por ejemplo, nos ofrece en su sitio varias opciones que, de ser ciertas, no tendríamos ningún reparo en solicitar para la telefónica nacional un sonoro aplauso como premio a la eficiencia y responsabilidad. Sin embargo, cantv nos decepciona amargamente. Todo lo que ofrecen en su prospecto que circula en las redes es una gran falsedad. Por ejemplo, este cronista tiene más de un año con una solicitud para instalar el internet, elemento vital para un periodista necesitado de comunicarse con el medio donde trabaja. La respuesta en la oficina donde debo concurrir – estoy en el estado Lara- me anotan y recomiendan estar pendiente de un aviso de la empresa. En la página cantv se mantiene al respecto un gran silencio y no se toma en cuenta al ciudadano, al que debían al menos responder, como se suele ocurrir en los países civilizados. Lo único diferente que notamos es la factura por concepto de llamadas, nada más, nada menos. Cuando la CANTV – así con mayúsculas- era regentada por una empresa estadounidense hice una solicitud para un teléfono residencial y en menos de 8 días, se me instaló el servicio sin que mediara ningún pago extra. ¡Que tiempos aquellos, señor don Simón- diría mi finada abuelita! La cantv de hoy no es ni la sombra de esa CANTV de hace más de 20 años cuando la eficiencia y la meritocracia eran requisitos obligados para quienes aspiraban a un cargo en la empresa. Hoy somos víctimas de la indolencia de un gobierno al que le importa un pito si cantv responda o no a los sufridos usuarios de los servicios públicos. Pd. Seguiremos llamando, aló, aló…

II

Los historiadores aseguran que Bolivia era la hija preferida de Simón Bolívar . Y debe ser así porque lleva su nombre y es heredera de su gloria y su espíritu libertario que le acompañó toda su vida. Hoy Bolivia vuelve a insertarse en el mundo libre cuando su pueblo reclamó el legado de su héroe epónimo, secuestrado por malos patriotas, empeñados en perpetuarse en el poder político para esclavizarlo. Bolivia es hoy orgullo de un continente y del resto del mundo libre, porque fue capaz de romper cadenas que lo ataban al pasado y a las ambiciones desmedidas de quienes han secuestrado la doctrina bolivariana para ponerla al servicio de fuerzas extrañas a nuestra identidad. Bolívar ha sido, de esta manera, reivindicado por sus hijos del altiplano, en una gesta ejemplarizante y muy valiente.

III

Las protestas siempre han sido una manera de los ciudadanos para reclamar derechos cuando sienten que le son violentados. Bajo ese concepto, los gobiernos democráticos deben aceptar ese tipo de manifestaciones sin utilizar la fuerza irresponsable para reprimirlas, como ha sucedido muchas veces. No queremos sumar víctimas mortales en cada protesta, sino responder con hechos concretos a esos reclamos que en la mayoría de los casos no solamente son razonables sino también un derecho constitucional y humano, que debe ser objeto de un absoluto respeto por parte de los gobernantes.

IV

RODRIGO es la nueva sensación del fútbol europeo, concretamente en la liga española. Viste orgullosamente la camiseta blanca de Real Madrid, asombrando a propios y extraños. 18 apenas exhibe Rodrigo en su ficha, sin duda, y un futuro luminoso para el chaval brasileño, que parece seguir los pasos de Leonel Messi, otro sudamericano de parecida característica…

PREGUNTAMOS si ha servido el béisbol profesional para mejorar en algunas capitales los frecuentes apagones que sufren los venezolanos…

ESPAÑA.- Pedro Sánchez, ha vuelto a ganar las elecciones en España, gana pero no convence a la mayoría, por lo cual tendrá que buscar una nueva fórmula para llegar a la Moncloa. Como saben, los ciudadanos no eligen presidente del gobierno sino diputados al congreso, cuya mayoría recomienda al Rey su elección como Jefe de Gobierno. En este proceso, el gran ganador parece haber sido el Partido Popular y los grandes perdedores, el partido de Albert Rivera, quien gallardamente, ha renunciado al liderazgo de ciudadanos, su partido, que apenas llegó a 10 parlamentarios en la consulta, y Podemos, que nuevamente, no pudo convencer al electorado.

Luis Rodríguez Moreno