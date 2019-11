Conferencia Episcopal Venezolana no convoca a concentraciones con fines políticos #13Nov

El Episcopado venezolano no ha hecho ninguna convocatoria a la ciudadanía, a movilizarse en la manifestación que realizará la oposición, el sábado 16 de noviembre, de acuerdo con el comunicado emanado de la Conferencia Episcopal Venezolana.

José Trinidad Fernández, secretario general de la CEV, explicó que la publicación que circula en las redes sociales, es una información falsa que no debe ser difundida, a fin de no generar confusión en la población venezolana.

En una declaración institucional, la CEV expresa:

La Conferencia Episcopal Venezolana no convoca a concentraciones con fines políticos. El Secretario General de la Conferencia Episcopal Venezolana, Mons. José Trinidad Fernández, declara que, sin menoscabar el derecho a la manifestación pacífica, el Episcopado Venezolano no ha convocado a concentraciones de carácter político, específicamente, no invitó ni invita a una concentración el próximo 16 de noviembre de 2019, y expone que la publicación que circula en las redes sociales es una información falsa que no debe ser difundida, a fin de no generar confusión en la población venezolana.

Reitera que el derecho a la protesta pacífica está consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que los venezolanos son libres de convocar y participar en manifestaciones públicas, tal como se establece en la Ley. Sin embargo, denunciamos el uso incorrecto y sin consentimiento del logo de la Conferencia Episcopal Venezolana en esta publicación, cuyo origen es incierto y desconocido y no cumple con el protocolo de seguridad del uso de la identidad gráfica de la CEV.