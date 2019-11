Elías Matta: Ingresos por US$ 12 mil millones recibiría el país por la explotación minera legal y responsable #13Nov

Ingresos anuales al país por el orden de los 10 mil a 12 mil millones de dólares, le podrían generar al país, la explotación minera legal y responsable, como el oro, el diamante, el coltán y el níquel, afirmó el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el diputado por el Estado Zulia, Elías Matta.

El pronunciamiento del parlamentario, se produjo a propósito de la aprobación en plenaria de AN del acuerdo sobre la explotación y economía ilegal del oro, el cual establece que todos los actos realizados por el Poder Ejecutivo a partir del 10 de enero de 2019 son nulos, y una vez cese la usurpación no serán reconocidas las autorizaciones, contratos o concesiones que hayan sido otorgados por el régimen usurpador, para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional.

Reveló Matta, que actualmente se producen 60 toneladas de oro en el país, que se pueden llevar a 200, porque de acuerdo a estudios que han realizado desde la instancia parlamentaria que preside, el país cuenta con la capacidad y reservas de oro, que le pueden generar al país más de 3 mil millones de dólares.

“Si se suman las minas de diamante, coltán, níquel y otros minerales, Venezuela puede tener unos ingresos anuales cercanos a los 10 mil o 12 mil millones de dólares por estos minerales metálicos, que nunca los ha tenido porque se los han robado. Esto ha pasado porque somos un país petrolero y todo el mundo ponía los ojos en el petróleo y se olvidaron que somos un país rico en minería”, aseguró.



Dijo que desde la Comisión Permanente de Energía y Petróleo han trabajado este tema, porque existen varios instrumentos legales y los han reducido en una sola ley de Minas, que permita ordenar el sector y se explote de manera responsable la minería en Venezuela. Así mismo van a realizar consultas y un gran debate sobre el tema de la minería en el país.

“Pronto vamos a ir al Estado Bolívar para discutir este tema. Es un proyecto de ley que tiene un capítulo completo sobre el ambiente. Establece la explotación de la minería de acuerdo a los estándares mundiales que hoy en día se utilizan, para generar la menor contaminación posible. Deja claro cuáles son los ingresos del Estado, las regalías y los impuestos que se deben pagar.

Porque qué sentido tiene la explotación de minas en Guayana si eso no le deja ni un dólar a Venezuela”, señaló Matta.

Explicó que la minería a lo largo de toda la historia venezolana lo que ha aportado al presupuesto del país no supera el 0,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y para lo único que ha servido es para generar depredación, contaminación, violación en el ámbito cultural de los indígenas.

Reveló que un lingote de oro en los estándares mundiales tiene 12,5 kilos, con un valor de 606 mil dólares, “es decir que, en Venezuela, este gobierno usurpador de manera irresponsable, como quebró la empresa petrolera, para obtener recursos fue a Guayana a explotar las minas de oro”.

“Corrió creyendo que allí iba encontrar el Dorado, lo encontraron, pero para ellos, no para el país. Todo el oro que están extrayendo se lo llevan de contrabando. El segundo rubro de exportación en Curazao es el oro y allí no hay ni una mina de oro. En el 2017 exportó 407 millones de dólares ¿De dónde sale ese oro? no hay duda que sale de Venezuela”, reveló el diputado zuliano.

Aseguró que de Venezuela sale oro no solamente para Curazao, sino también para Aruba, Colombia y Brasil. A pesar de toda esta situación y de acuerdo a la investigación que ha realizado la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, la producción de oro en Venezuela debe estar alrededor de 60 toneladas, al precio actual está por el orden de 2 mil 908 millones de dólares.

“¿Dónde está ese dinero? Este oro se está fugando de Venezuela y no está dejando absolutamente nada al país. De acuerdo a cálculos estimados, por lo menos, de esos 3 mil millones de dólares, a Venezuela han debido quedarle por lo menos mil millones de dólares”, aseguró.

Destacó que el oro debe estar certificado y hay organismos internacionales que se dedican a eso y Venezuela no está cumpliendo con esos requisitos, de manera que ese mineral precioso se está desviando hacia Turquía y otros países de contrabando y no hay ningún tipo de control sobre esta situación.

“Es un contrabando, un gran negocio para un pequeño grupo. Eso es lo que llaman oro de sangre. Venezuela no cumple con la normativa internacional del oro Gold Delivery, y en consecuencia ocurren todos estos desvaríos en materia de oro”, denuncio el diputado Matta.