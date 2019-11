Crisis y apagones sumergen en la oscuridad al Seguro Social de Barrio Unión #13Nov

Desde hace 3 meses el Seguro Social Dr. Rafael Vicente Andrade de Barrio Unión no cuenta con planta de energía eléctrica, por lo que ante los constantes apagones que se registran en Barquisimeto los pacientes que asisten a este centro de salud se ven afectados.

Así lo denunció el presidente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en el estado Lara, Alberto Domínguez, quien aseguró que la planta del ambulatorio presenta una falla y que, a pesar de que la Gobernadora facilitó los recursos y la pieza faltante para la reparación, todavía sigue sin funcionar.

“Los mismos trabajadores del Seguro Social me han dicho que no sirvió, o que no la han puesto a funcionar con el aparato que ella (Carmen Meléndez) dio. El director del Ambulatorio, Gilberto Mendoza, está engañando a Javier Cabrera (Director de Salud del estado Lara) y a su vez, Cabrera está engañando a la Gobernadora porque dice que cuando no hay fluido eléctrico se activa la planta, y eso es mentira”, expresó Domínguez a Elimpulso.com.

Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en el estado Lara

Asimismo, Alberto agregó que el pasado domingo 10 de noviembre en el sector se registró un apagón desde las 7 de la noche hasta las 12 de la madrugada que afectó al ambulatorio, por lo que “no hubo atención a los ciudadanos y los trabajadores estaban desprotegidos”.

“Se puede perder una vida por falta de atención en el ambulatorio (…) El llamado es a la ciudadana Gobernadora para que meta la lupa en los centros asistenciales”, enfatizó Domínguez, quien también añadió que la crisis igualmente se ve reflejada en la falta de ambulancias, la inoperatividad de los aparatos de rayos x, el cierre del laboratorio y la falta de personal, que según, supera el 55% en todos sus niveles.