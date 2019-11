VIDEO Al menos 120 profesores del estado Lara sufren acoso laboral #13Nov

View this post on Instagram

Uno de los tópicos que aquejan los profesores de la nación, es que algunos de ellos están siendo víctimas de acosos laborales en sus respectivas instituciones. Con respecto a unas estadísticas suministradas por Sumalara, al menos 120 profesores del estado Lara están viviendo esta situación. Ante esto, acudieron en la mañana de este miércoles 13 de noviembre a la Defensoría del Pueblo para introducir un documento plasmando estas irregularidades. Ricardo Rojas, secretario general de Sumalara, mencionó que este problema se repite de manera constante en la nación, cuando las autoridades de algunas instituciones tratan de colocar trabas a los profesores que luchan por sus derechos laborales. Así lo mencionó la docente Heyde Yaguas, quien explicó al equipo de Elimpulso.com que tiene más de 8 meses sin cobrar su respectivo sueldo, ya que de manera arbitraria fue sacada de nómina. Sin embargo, indicó que seguirá haciendo acto de presencia en las distintas manifestaciones del gremio de docente. Cabe destacar que a nivel nacional se está realizando un paro académico, con la intención de ejercer mayor presión contra el régimen de Maduro, esperando que este resuelva los problemas de los profesores, quienes aspiran tener mejores condiciones laborales. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez – Katherine Nieto . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Clases #Calle #Educación #Docentes #Problemas #Sanciones #Régimen #Chavistas #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #13Nov